Mehrere Eingriffe Kaum wiederzuerkennen! Reality-Sternchen Sabrina Wlk unterzieht sich Gesichts-OP Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Sophie Reiter Sabrina lässt sich ihre Gesichts-Filler wieder entfernen / März 2026. Bild: Instagram / sabrinawlk

Sabrina Wlk legt sich erneut unter das Messer. Dieses Mal, um all ihre alten operativen "Sünden" wieder entfernen zu lassen. Zwei Tage nach der Schönheitsoperation zeigt sie sich überraschend auf Instagram mit einem schockierenden Ergebnis.

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Bei "Forsthaus Rampensau" sieht man Sabrina noch mit Filler Streame alle "Forsthaus Rampensau"-Folgen

Zurück zum Anfang Wer die neueste Staffel "Forsthaus Rampensau" verfolgt hat, dem ist Sabrina Wlk nicht unbekannt. Schon im Forsthaus polarisiert sie durch ihre Ehrlichkeit und schonungslose Aussagen vor allem gegenüber ihrem Ex-Partner Daniel. Der lässt das nicht auf sich sitzen und kontert mit teils bösen Kommentaren über ihr Aussehen. Denn kurz vor ihrem Eintritt in die Sendung hat sich Sabrina zum wiederholten Mal einem Face-Lifting unterzogen. Die Spuren sind deutlich sichtbar. Jetzt will sie ihren Eingriff wieder rückgängig machen, aber das ist gar nicht so einfach und vor allem sehr schmerzhaft.

Cat Lady Sabrina? Vor einigen Tagen unterzieht sich Sabrina deshalb einem "Deep Plane Facelift", um ihre Filler im Gesicht wieder entfernen zu lassen. Sie wolle nicht später wie die berüchtigte "Cat Lady" aussehen, meint sie auf Instagram. Die 29-Jährige zeigt sich transparent und berichtet, dass sie zusätzlich noch ästhetische Korrekturen hat vornehmen lassen: Ihre Schläfen wurden mit Eigenfett unterspritzt und auch ihre Augenringe wurden entfernt. Das Ergebnis verblüfft - mit geschwollenen Augen und stark gerundetem Gesicht inklusive blauer Flecken spricht sie in die Kamera.

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Die Filler waren überall im Gesicht migriert (...). Mein Gesicht wurde rekonstruiert. Die OP war wirklich notwendig. Sabrina äußert sich auf Instagram

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Ein offenes Buch in Sozialen Netzwerken Auf Social Media erntet sie dafür negative Kommentare, aber ihre Fans halten zu ihr und bestärken sie. Vor allem, weil Sabrina über die Nachteile von Fillern aufklärt und meint, dass man bloß nicht zu früh mit solchen Eingriffen starten soll. Denn sie habe "viel zu früh damit angefangen – und viel zu viel machen lassen." Sabrina betont, dass sie offen und ehrlich mit ihrer Community umgehen möchte und sie weiterhin solche privaten Einblicke teilen wird. Das zeigt sie bereits wenige Tage nach dem ersten Video, diesmal schon mit etwas weniger geschwollenem Gesicht.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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