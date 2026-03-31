Der Weg zum Erfolg "Mütter in lustiger Fernseh-Show": Geldanlage statt Gute-Nacht-Geschichten? Lisa im Interview Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Sophia Seidl Lisa verstellt sich nicht, weder privat noch in der Show. Bild: Joyn / ATV

In der Show "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sorgt Mama Lisa mit ihrem Fokus auf finanzielle Bildung für Gesprächsstoff. Im Interview spricht sie darüber, warum Kinder schon früh lernen sollten, mit Geld umzugehen, wie sie mit Kritik umgeht und weshalb Glück und Erfolg für sie kein Widerspruch sind. Außerdem verrät sie, wie sie gemeinsam mit Bonus-Papa Thomas Familienleben und Business unter einen Hut bringt.

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"Auf den Staat können wir uns nicht verlassen" Früh übt sich – das gilt bei Lisa nicht nur fürs Tanzen, sondern auch für die Finanzen. Die sympathische TV-Mama bringt ihren Kindern bei, wie wichtig finanzielle Bildung ist. "Ich denke, alle wissen, dass die Pension weniger wird und wir uns nicht auf den Staat verlassen können", erklärt sie im Interview. Ihr Ziel? "Ich will einfach, dass meine Kinder wissen, was finanziell unabhängig zu sein bedeutet, und darauf aufbauend ihre Entscheidungen treffen." Die Kritik an ihrem Engagement nimmt sie gelassen: "Wenn das jeder feiern würde, wären wir alle finanziell unabhängig und frei. Es ist klar, dass manche das nicht verstehen.

Ich kritisiere ja auch Dinge, die ich nicht verstehe. Lisa über Kritik anderer

Lisa stellt sich vor Mütter in lustiger Fernsehshow Busy Mama Lisa Verfügbar auf Joyn Videoclip • 02:43 Min • Ab 6 Aktionsmenü öffnen

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Glück ist nicht nur ein Burger Für Lisa steht fest: Ihre Kinder sollen ihren ganz eigenen Weg gehen, egal, wie der aussieht. "Sie müssen auf gar keinen Fall mein Leben leben. Ich will ihnen nur die Auswahl geben, wie bei einem All-you-can-eat-Buffet, nicht nur einen Burger hinstellen und sagen: Das ist das Leben", erklärt sie im Gespräch. Ein No‑Go wäre für sie nur, wenn ihre Kinder einen Job ausschließlich wegen des Geldes machen. "Ich wünsche mir, dass sie aufstehen und sich erfüllt fühlen und vielleicht sogar andere inspirieren, ihr bestes Ich zu leben. Das wäre das Schönste", sagt die TV‑Mama stolz.

Ich will ihnen die Auswahl geben, wie bei einem All-you-can-eat-Buffet. Lisa wünscht ihren Kindern ein glückliches Leben

Bonus-Papa & Business Gemeinsam mit Bonus‑Papa Thomas teilt sie sich übrigens die Erziehung ihrer Kinder auf: "Wir machen das 50:50 – so, als wäre er der leibliche Papa", erzählt sie im Gespräch. "Beruflich ist das ein bisschen anders aufgeteilt: Er investiert mehr Zeit als ich, aber wir haben auch jeder eine eigene Firma", erzählt sie. Lisa gibt zu, dass sie Herausforderungen liebt, zumindest fast alle. "Wachstum entsteht außerhalb der Komfortzone", sagt sie. "Ich probiere gerne neue Dinge aus. Aber Eisbaden? Nein danke, das macht mir wirklich keine Freude."

Herz, Humor und echte Lebenslektionen mit Lisa Mit ihrer offenen Art, ihren klaren Werten und einem Familienalltag voller Herz und Humor zeigt Lisa, dass moderne Erziehung viele Facetten hat, von Geldwissen bis Glücksgefühl. Wie sie und ihre Familie lebt, lacht und lernt, gibt’s in "Mütter in lustiger Fernseh-Show" immer montags um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn zu sehen.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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