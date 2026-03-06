Die Show-Veteranin "Ich bin keine 08/15-Mama!" – "Forsthaus"-Vanessa rockt jetzt "Mütter in lustiger Fernseh-Show" Veröffentlicht: 10:15 Uhr von Sophia Seidl Vanessa (links: BSF Staffel 22 bei Bauer Henry) und Vanessa genießen ihr Leben in vollen Zügen und stoßen darauf an. Bild: Joyn / ATV

Tanzprofi, Reality-Star und Mama mit Haltung: Vanessa zeigt in "Mütter in lustiger Fernseh-Show", dass das Mamasein alles andere als langweilig ist! Zwischen Massagetisch, Kinderalltag und Festivalbühne lebt die 27-Jährige ihr ganz eigenes, aufregendes Mama-Leben. Im Interview spricht sie offen darüber, wie sie ihrem Sohn die Welt des Reality-TV zeigt und was ihr an der Mutterschaft so wichtig ist.

- Anzeige -

- Anzeige -

Das ist Vanessa Alter: 28 Jahre

Beruf: Masseurin

Kinder: 7-jähriger Sohn

Wohnhaft in Oberösterreich

Du willst "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sehen? Schaue dir alles an und verpasse keinen Moment

Vanessa ist wieder im TV zu sehen Viele kennen sie schon aus dem TV: Die 28-jährige Vanessa aus Oberösterreich hat sich bei "Bauer sucht Frau" in zwei Staffeln und bei zwei Bauern beworben. Erstmals in Staffel 20 beim lustigen Obstbauern Simon und das zweite Mal hat sie bei Skandalbauer Lukas sogar einen 24-Stunden-Antrag erhalten, allerdings währt das Glück nicht lange. Wenn du wissen willst was bei Lukas und seinen Hofdamen los war, kannst du diesem Link folgen. Danach ist Vanessa auch bei "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Mit ihrer Teamkollegin Elizabeth mischen die beiden die Almhütte mit coolen Sprüchen und Flirtereien ordentlich auf. Bei "Mütter in lustiger Fernseh-Show" zeigt Vanessa jetzt eine andere Seite.

Ich möchte zeigen, dass man auch alleine wachsen, stolz sein und seinen Weg gehen kann. Vanessa über ihre Rolle als Singlemutter in der neuen Show

- Anzeige -

- Anzeige -

Mutter mit Groove und Meinung Vanessa ist alleinerziehend und stolz darauf, das Leben mit ihrem 7-jährigen Sohn ganz nach ihren Regeln gestalten zu können. Mit 20 wurde sie schon Mutter. "Ich will, dass er kritisch denkt und kein Ja-Sager wird", sagt sie schmunzelnd. Obwohl Vanessa Mutter durch und durch ist, vergisst sie sich selbst nicht: Einmal im Jahr gönnt sie sich ihren heiß geliebten "Mama-Urlaub", am liebsten auf einem Festival. Aber 2024 tanzte sie sogar auf der Bühne mit, nämlich bei Peter Fox’ Auftritt vor 50.000 Menschen auf dem Frequency Festival.

Mamasein ist nicht nur eine Rolle für mich, sondern meine größte Leidenschaft. Vanessa über ihre Mutterschaft

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

- Anzeige -

- Anzeige -