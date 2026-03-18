Endstation für das "zarte Pflänzchen" bei "Reif für die Liebe"

In der neuen Folge von "Reif für die Liebe" geht es wild zu: Armin wagt ein Doppeldate mit Elizabeth und Charlotta samt Alpakawanderung, Nudel-Gate inklusive. Wer schafft es, das Herz des Single-Mannes zu erobern und wer muss dieses Mal seine Koffer packen?

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Zwischen Alpakas und Allüren Armin will Elizabeth "in freier Wildbahn" erleben und entführt sie und Charlotta zu einem dreisamen Date. Die Wanderschuhe sollen ausgepackt werden für den Alpaka-Spaziergang, doch die Begeisterung hält sich bei Elizabeth zunächst stark in Grenzen. "Der Mann kennt mich gar nicht", lästert sie noch, bevor das Alpaka-Date losgeht. Doch je länger der Ausflug dauert, desto gelöster zeigt sich Elizabeth und sogar Armin schien Gefallen an der neuen Seite des US-Girls zu finden. Währenddessen geht es bei den restlichen Damen sportlich zur Sache: Yoga, Dehnübungen und jede Menge Girlpower. Nur Roswitha bleibt lieber im Hintergrund und offenbart bewegende Einblicke in ihre Vergangenheit: Ihr Ehemann sei verstorben, sie habe ihn 1,5 Jahre lang gepflegt. Ein echter Gänsehautmoment inmitten von Liebeschaos und Flirtspielchen.

Hier kannst du dir alle Damen von Armin ansehen Der Hahn im Korb "Reif für die Liebe": Das ist Armin und diese Damen wollen ihn kennenlernen 16.02.2026 • 14:10 Uhr

Das Nudel-Dilemma und das zarte Pflänzchen Zurück beim Date will Armin mit Champagner und Pasta für Stimmung sorgen, aber ausgerechnet der Nudeltopf vom Vorabend wird zum Diskussionsthema. Charlotta nimmt nur eine halbe Packung Nudeln statt einer ganzen für die gesamte Truppe. Armin kann es nicht fassen: "Hast du eine weniger kontrollierte Seite? Ich fand es sehr spannend wie organisiert du bist und dass du zu wenig Essen kochst." Sie bemisst eben genau. Armin findet es seltsam. Was Charlotta dazu sagt, kannst du im Clip sehen. Elizabeth rollt derweil innerlich die Augen. Sie hätte generell lieber im Cocktailkleid und mit Champagner geflirtet als zu diskutieren. Am Ende hilft alles nichts: Armin bekam väterliche Gefühle gegenüber Elizabeth und entschied sich schweren Herzens, sein "zartes Pflänzchen" ziehen zu lassen. Doch Elizabeth nimmt es mit Fassung. Er sei bei der Verkündung sehr liebevoll und charmant vorgegangen, gesteht sie.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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