Der Weg zum Glück "Bin ich schon wieder im Forsthaus?" Elizabeth sorgt bei "Reif für die Liebe" schon beim Einzug für ordentlich Zoff Veröffentlicht: Vor 57 Minuten von Sophia Seidl Ganze Folge Reif für die Liebe Das große Speed-Date Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.02.2026 • 59 Min Link kopieren Teilen

Kaum eingezogen, kracht es auch schon! Kandidatin Elizabeth, bekannt aus diversen Formaten wie "Bauer sucht Frau" und "Forsthaus Rampensau", sorgt bei "Reif für die Liebe" mit ihrem Sauna-Besuch für Aufsehen. Bahnt sich da schon der erste Streit an?

- Anzeige -

- Anzeige -

Du willst alles von "Reif für die Liebe" sehen? Auf Joyn streamen

Einziehen, flirten, streiten Nach dem aufregenden Speeddate in der "Wiener Hütte" heißt es für die auserwählten Kandidat:innen Koffer packen und ab in die Berge. Acht Damen ziehen ins "Haus Armin", acht Herren ins "Haus Petra" und das Liebesexperiment kann losgehen. Während sich einige beim Einzug pudelwohl fühlen, kann Elizabeth ihren Unmut kaum verbergen und sorgt für Reality-Gold! "Bin ich schon wieder im Forsthaus?", ruft sie genervt beim ersten Rundgang durchs Chalet. Ihr Urteil fällt hart aus: "Das sind ja Kinderzimmer, nichts für Erwachsene! Und das Bad? Wie ein Klo im Flugzeug!" Nach einem Saunagang und etwas Wein will Mitbewohnerin Sabine fürsorglich eingreifen: "Trink mal ein Glas Wasser, dein Kreislauf braucht das!" Doch Elizabeth kontert scharf: "Kümmere dich lieber um dich selbst!" Autsch! Zwar zeigt sich Sabine einsichtig, doch als Gitta später auch noch eine Spitze loslässt („Nicht, dass du krank wirst mit deinem nassen Bademäntelchen!“), reißt Elizabeth endgültig der Geduldsfaden. Sie verlässt wutentbrannt den Raum und zieht sich wieder zurück in ihre Ruhezone aka Sauna.

"Wahrheit oder Pflicht" Armin und Petra lassen beim Einzug ins Chalet etwas auf sich warten und sorgen damit ordentlich für Spannung. Als sie endlich eintreffen, ist die Stimmung schon ausgelassen. Zwischen Begrüßungsumarmungen und herzlichen Gesprächen verwandelt sich das Chalet schnell in eine Partyzone. Besonders im "Haus Petra" kommt Stimmung auf: Johann greift zur Ziehharmonika, Alois trommelt mit Löffeln. Auch jetzt sorgt Elizabeth wieder für Aufsehen, dieses Mal ist es Armin, der etwas Verwundert über ihren Auftritt im Saunaoutfit und rotem Kopf meint: "Das war wie diese Autounfälle, wo man nicht weggucken kann." Dann geht es nochmal ans Eingemachte: Petra und Armin wollen ihre Anwärter:innen besser kennenlernen. Beim Klassiker "Wahrheit oder Pflicht" wird es spannend: Unerwartete Geständnisse bringen nicht nur Überraschungen, sondern lassen auch erste Funken zwischen den Kandidat:innen entstehen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Ab heute, dem 25. Februar 2026 heißt es wieder: Einschalten! Jeden Mittwoch um 20:15 Uhr läuft eine brandneue Folge – nur auf Joyn und ATV.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

- Anzeige -