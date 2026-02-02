Warum sie mit 60 mehr denn je bereit ist Neuanfang für Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx: Bereit für eine neue Liebe mit 60 Aktualisiert: 02.02.2026 • 11:24 Uhr von Marie-Thérèse Hartig Gitta Saxx und die zweite Chance auf die große Liebe Bild: Jörg Klickermann

Mit 60 Jahren blickt Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx nicht auf ihr bewegtes Leben zurück, sondern direkt nach vorn, denn sie ist bereit für einen großen Schritt in ihrem Leben. Sie feiert gerade noch ihren runden Geburtstag auf Mallorca und spricht auch offen aus, was viele bewegt: Die Sehnsucht nach Liebe und einem Neuanfang. Vielleicht erfüllt sich ihr Wunsch schon bald: Ab 18. Februar begibt sich Gitta Saxx im neuen Highlight-Format "Reif für die Liebe" auf ATV und Joyn auf die Suche nach der großen Liebe. Hier erfährst du, was Gitta bei "Reif für die Liebe" erwartet und wie sie Single Mann Armins Herz erobern möchte.

Du willst alles von "Reif für die Liebe" sehen? Auf Joyn streamen

Ein Herz, das wieder hoffen will Nach bewegten Jahren, die geprägt sind von einem schmerzhaften Vertrauensbruch, daraus folgender finanzieller Misere und emotionaler Einsamkeit, steht DJane und Playmate Gitta Saxx heute an einem Punkt der Klarheit: Sie weiß, was sie will. "Wäre schon schön, wenn ich einen Partner an der Seite hätte“, sagt Gitta. Ein Neuanfang? Ja. Aber diesmal mit klarem Blick und offenem Herzen. Mit 60 bringt sie viel Lebenserfahrung, Tiefgang und Optimismus mit, die wohl besten Voraussetzungen für ein Liebesabenteuer, das mehr verspricht als Oberflächlichkeit.

Ein schmerzhaftes Kapitel Doch der Weg zu diesem Neuanfang war alles andere als leicht. Besonders prägend war für Gitta Saxx die Begegnung mit einem Guru, dem sie vertraut. Dieser scheint sie sie nicht nur emotional, sondern auch finanziell viel zu kosten. 177.000 Euro Schulden um genau zu sein. "Im Endeffekt bin ich eigentlich seitdem Single, obwohl ich mit dem Mann nie zusammen war", sagt Saxx rückblickend. Das Abkapseln mit diesem Kapitel schafft sie durch gute Freunde, die ihr Trost schenken und ihrer eigenen mentalen Stärke. Eine Erfahrung, die tiefe Spuren hinterlässt, sie aber keinesfalls aufhält. Denn heute steht sie an einem Punkt, an dem sie sagen kann: Ich bin bereit für einen neuen Lebensabschnitt und ich habe mich zurück gekämpft. Genau hier setzt das neue Format "Reif für die Liebe" an.

Das Liebesabenteuer im besten Alter Und hier kommt auch direkt er ins Spiel: Armin (61), Wahl-Tiroler, bodenständig und bereit für Gefühle mit Schmetterlingen. Auch er glaubt daran, dass Liebe kein Ablaufdatum hat. In "Reif für die Liebe" treffen Welten aufeinander. Beim Speeddating entscheidet sich, welche acht Single-Damen mit ihm in das Chalet einziehen dürfen. Gitta will dabei nicht nur mit Charme, sondern auch mit den richtigen Beats punkten. Ob ihre Musik den richtigen Ton trifft?

Bekannte Gesichter & große Konkurrenz Neben Gitta buhlen weitere Single-Damen um Armins Herz. Darunter die steirische "Hollywood-Immoqueen" Elizabeth sowie Doris (61), die Reality-Erfahrung mitbringt und deren Tochter Zoe Saip bereits TV-Datingluft schnupperte. Die Auswahl ist groß, die Entscheidung schwer. Klar ist: Es geht um echte Gefühle, ehrliche Gespräche und die Chance, sich noch einmal neu zu verlieben. "Reif für die Liebe" am 18. Februar um 21:35 Uhr, danach immer mittwochs um 20:15 Uhr, auf Joyn & ATV