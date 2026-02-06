ATV setzt 2026 auf Liebe ab 50 "Reif für die Liebe": Alles was du zum neuen Datingformat wissen musst Veröffentlicht: 13:17 Uhr von Sophia Seidl Petra und Armin sind reif für die Liebe. Bild: ATV

"Reif für die Liebe": Bald geht es los! Das neue Datingformat verspricht romantische Begegnungen, ehrliche Emotionen und viel Herzklopfen inmitten der österreichischen Alpen. Zwei Singles begeben sich auf die Suche nach ihrem zweiten Frühling und erleben dabei viele unerwartete Momente. Hier erfährst du alles über das TV-Highlight, die Kandidat:innen und wann es startet!

Alpenflirt mit Herzklopfen Bald fällt auf Joyn und ATV der Startschuss für das Liebesabenteuer der besonderen Art. Inmitten der spektakulären Kulisse der österreichischen Alpen treffen die beiden Singles im besten Alter - Petra und Armin - auf ihre Anwärter:innen. Beim Speed-Date in der Wiener Hütte lernen sie ihre Bewerber:innen kennen und müssen entscheiden, wen sie auf die romantische Reise in die Berge mitnehmen. Das entscheiden sie ganz nach Bauchgefühl und Herz. Dort, im Chalet-Paradies in Schladming, beginnen neben gemeinsamen Feiern auch gefühlvolle Gespräche, charmante Begegnungen und vielleicht sogar die große Liebe.

Wen trifft Amors Pfeil? Im Alpen-Chalet geht es dann ans Kennenlernen und gleichzeitig buhlen die Anwärter:innen bereits um die Zuneigung von Armin und Petra. Aber jede Woche heißt es Abschied nehmen, denn Petra und Armin müssen sich von einer Person trennen, bis es ein Happy End geben könnte. Ob funkelnde Blicke am Kaminfeuer, kleine Eifersüchteleien oder echte Schmetterlinge im Bauch: "Reif für die Liebe" beweist, dass man nie zu alt für Romantik ist. Wer am Ende wirklich den Schlüssel zum Herzen von Petra oder Armin bekommt, bleibt bis zum großen Finale spannend.

Romantik zur Primetime Wer das neue Liebesabenteuer nicht verpassen möchte, sollte sich den 18. Februar 2026 im Kalender markieren. Direkt nach dem großen "Bauer sucht Frau"-Finale startet "Reif für die Liebe" um 21:40 Uhr auf Joyn und ATV. Ab dem 25. Februar sorgt das Format dann immer mittwochs um 20:15 Uhr für romantische Momente, gefühlvolle Überraschungen und jede Menge Herzklopfen vor traumhafter Alpenkulisse.