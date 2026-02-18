Alpenflirt "Reif für die Liebe": Diese Frauen kämpfen jetzt um Armins Herz Veröffentlicht: 12:57 Uhr von Sophia Seidl Diese Damen haben es beim Speed-Dating in Wien geschafft. Bild: Jörg Klickermann

"Reif für die Liebe": Mit 60 will Armins Herz endlich ankommen. Er hat bereits viel in seinem Leben erlebt, nur die große Liebe fehlt ihm noch. Der interessante Weltenbummler pendelt derzeit zwischen China, München und den Alpen, doch für die wahre Liebe will er sesshaft werden. Hier stellen wir euch die Damen vor, die Armin im Alpen-Chalet besser kennen lernen und um sein Herz buhlen dürfen.

Gitta Saxx Bild: Jörg Klickermann

Gitta 60 Jahre

Beruf: Fotomodell, Fotografin und DJ

Wohnort: Mallorca / Berlin

Die junggebliebene Optimistin mit Herz und Stil Auf Mallorca, ihrer zweiten Heimat, feiert sie nicht nur unlängst ihren runden Geburtstag, sondern auch den Beginn eines neuen Lebenskapitels. Nach intensiven Jahren voller Höhen, Tiefen und persönlicher Neufindung blickt Gitta heute mit Zuversicht nach vorn. Die Begegnung mit einem falschen Guru bringt sie einst an ihre Grenzen, doch mit Mut und Vertrauen findet sie zurück ins Leben. Jetzt ist sie bereit, wieder zu lieben, ehrlich, offen und mit all der Lebenserfahrung, die sie zu der Frau mit Stärke gemacht hat, die sie heute ist.

Charlotta Bild: Jörg Klickermann

Charlotta 57 Jahre

Beruf: Personalentwicklerin/Pädagogin

Wohnort: Wien

Verheiratet: nie

Die schöngeistige Künstlerin mit Eleganz und Pinsel Zwischen Leinwand, Pilates-Matte und Kulturprogramm lebt sie ihre kreative Seite mit Leidenschaft aus. Aufgewachsen ist sie am nördlichen Polarkreis mit schwedischer Mutter und österreichischem Vater. Sie liebt das Meer, Theater und inspirierende Gespräche und sucht einen Mann, der weltoffen, zärtlich und souverän ist. Für sie zählt nicht der Zufall, sondern der Moment, in dem der erste Blick tief unter die Haut geht.

Maria Bild: Jörg Klickermann

Maria 60 Jahre

Beruf: Managing Assistant

Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

Verheiratet: 20 Jahre Beziehung und Ehe mit dem Kindsvater

Die naturverbundene Frau mit Power, mit der man Berge versetzt Herzlich, empathisch und humorvoll sucht sie die Balance zwischen Tiefgang und Abenteuer. Ob beim Wandern, Sporttreiben oder bei langen Spaziergängen: Maria blüht in der Natur auf und genießt gute Gespräche mit Menschen, die echt sind. Ihr Herz schlägt für einen Mann mit Niveau, Wertschätzung und Lebensfreude, jemanden, der mit ihr lacht, denkt, fühlt und das Leben in all seinen Facetten teilt.

Roswitha Bild: Jörg Klickermann

Roswitha 59 Jahre

Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

Beruf: Finanzwesen (Wirtschaftsanwaltskanzlei)

Verheiratet: nie, ihr zweiter Lebensgefährte ist verstorben

Kinder: 3

Die Optimistin mit Herz und Haltung Offen, direkt und immer positiv denkt sie nicht lange nach, sondern lebt mit voller Überzeugung. Ob beim Segeln, im Theater oder auf Reisen, Roswitha genießt das Leben mit all seinen Facetten. In der Liebe sucht sie einen charmanten, ehrlichen Partner mit Format, der zuhören kann und den Wert echter Nähe kennt. Für sie gibt es keine halben Sachen. Liebt Roswitha, dann immer mit ganzem Herzen.

Sissy Bild: Jörg Klickermann

Sissy 44 Jahre

Beruf: Angestellte & selbstständige Fotografin

Bezirk Tulln, Niederösterreich

2 Kinder

Die Mut-Macherin mit Tiefgang und Lebensfreude Lebensfroh, empathisch und voller Energie steht sie mitten im Leben, zwischen Kindern, Projekten und neuen Abenteuern. Inmitten des Tennisplatzes, des Mikrophons und ihres Familienlebens findet sie immer Raum für gute Gespräche, inspirierende Projekte und echte Verbundenheit. Ihr großes Herz und ihre Stärke zeigen sich besonders, wenn das Leben herausfordert, wie damals, als sie lernte, Hoffnung aus Liebe zu schöpfen. Sissy sucht einen authentischen Gentleman mit Charakter, Tiefe und Humor, einen Mann, mit dem sie das Leben mit Herz, Leichtigkeit und gegenseitigem Wachstum gestalten kann.

Elizabeth Bild: Jörg Klickermann

Elizabeth 37 Jahre

Beruf: Luxus-Immobilienmaklerin, Reality Shows

Wohnort: Graz

Die kreative Powerfrau mit Herz und einer Prise Chaos Ob im Fernsehen, in der PR oder als Immobilienmaklerin, sie liebt es, Menschen zu berühren und Geschichten zu erzählen, die im Gedächtnis bleiben. Mit Humor, Spontanität und viel Gefühl gestaltet sie ihr Leben bunt und lebendig wie die Pflanzen in einem Garten. In der Liebe sucht Elizabeth einen Mann mit Leidenschaft und Charakter, der Nähe zulässt, Augenhöhe lebt und mit ihr gemeinsam über das große, wie das kleine Glück lachen kann.

Geraldine Bild: Jörg Klickermann

Geraldine 53 Jahre

Beruf: Modefachfrau/Art Director

Wohnort: Wien

Die reflektierte Lebenserfahrene, die das Glück sucht Nach Jahren voller Erlebnisse hat sie gelernt, sich selbst und die Liebe mit neuen Augen zu sehen. Optimistisch, naturverbunden und offen für Neues genießt sie Spaziergänge mit ihrem Hund, Reisen und gemütliche Kochabende. Geraldine wünscht sich einen liebevollen, gepflegten Mann mit Witz und Tiefgang, jemanden, der mit ihr lacht, den Alltag meistert und das kleine Glück genauso schätzt wie die großen Momente.

Sabine Bild: Jörg Klickermann

Sabine 55 Jahre

Beruf: Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit

Verheiratet: mit 25 Jahren Hochzeit, mit 30 die Scheidung

Wohnort: Wien

Die polyglotte Luftgängerin Sprachbegabt, naturverbunden, weltoffen und immer ein bisschen über den Dingen schwebend, liebt sie Kunst, Kultur und lange Spaziergänge mit ihren zwei Hunden. Ob Weinverkostung, Weiterbildung oder Wanderlust: Sabine ist neugierig und lebensklug zugleich. Sie sucht einen Mann mit Herz am rechten Fleck, der Hunde liebt, echtes Interesse zeigt und bereit ist, gemeinsam Abenteuer zu erleben, am Boden wie in Gedanken.

Sei mit dabei, wenn es sich um die Liebe dreht "Reif für die Liebe" startet mit Folge 1 heute, am Mittwoch, 18. Februar 2026, um 21.40 Uhr direkt nach dem "Bauer sucht Frau"-Finale. Ab 25. Februar 2026 läuft dann jede Woche mittwochs um 20.15 Uhr eine neue Episode. Die Mittwochsromantik bleibt somit auch weiterhin garantiert.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

