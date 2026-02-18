zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
"Reif für die Liebe": Diese Männer wollen Petras Herz im Alpen-Chalet erobern

Veröffentlicht:

von Sophia Seidl

Ist unter dieser Männerschar vielleicht der Richtige Mann für Petras Herz dabei?

Bild: Jörg Klickermann

"Reif für die Liebe": Petra liebt Stil, Charme und Romantik und sucht einen Mann, der sie zum Lachen bringt, klare Worte spricht und sie auf der Tanzfläche ebenso begeistert wie im echten Leben. Ob bei ihrem Speed-Dating in Wien jemand fürs Leben dabei ist? Hier stellen wir euch die Männer vor, die mit ins Alpen-Chalet und Petra nun besser kennenlernen dürfen.

Du willst alles von "Reif für die Liebe" sehen?

Christoph

Bild: Jörg Klickermann /ATV

Christoph

  • 58 Jahre

  • Beruf: Werber, Unternehmensberater in der Automobilbranche in China, Geschäftsführer eines Medizintechnik Unternehmens, CCO eines Biotech Unternehmens

  • Wohnort: Wien und Italien

  • Kinder: 2

Der selbsternannte Durchschnittsbürger mit außergewöhnlicher Vita

Authentisch, humorvoll und weltgewandt, liebt er Golf, Kunst und gute Gespräche über Philosophie. Seine Töchter nennen ihn den König der schlechten Witze, er selbst meint schmunzelnd, ihnen fehle nur die "geistige Reife". Jetzt sucht er eine Partnerin mit Tiefgang, Lebensfreude und Sinn für Humor für ein echtes Hollywood-Gefühl mit Schmetterlingen inklusive.

Johann

Bild: Jörg Klickermann / ATV

Johann

  • 43 Jahre

  • Beruf: Geschäftsführer Kaiserwiesn, Kaiser Johann I („Wiesnkaiser“), Musiker (Künstlername „John FarmA“)

  • Wohnort: Wien

  • Kinder: 3

Bekannt als "Wiesnkaiser Johann I" und echte steirische Frohnatur

Der gelernte Gas-Wasser-Heizungsmeister mit Event-Gen ist Showman durch und durch: charmant, direkt und immer bereit, das Beste aus jeder Situation zu machen. Ob beim Schwammerlsuchen im Wald, auf dem Tennisplatz oder bei der nächsten großen Veranstaltung: Johann liebt das Leben in vollen Zügen. Jetzt sucht er eine Frau, die gepflegt, aktiv und lebenslustig ist und mit ihm jeden Morgen mit einem Lächeln aufwachen möchte.

Thomas

Bild: Jörg Klickermann / ATV

Thomas

  • 53 Jahre

  • Beruf: Tierkörperbeseitigung Stadt Wien

  • Wohnort: Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

  • Kinder: 1 Tochter Verheiratet: ja

Der Gentleman von gestern mit dem Charme von heute

Höflich, verlässlich und mit einer Prise "alte Schule" ist er ein bodenständiger Typ, der lieber handelt als redet. Ob auf dem SUP-Board, beim Radfahren oder Wandern, Thomas liebt Bewegung und das Leben in der Natur. In der Liebe sucht er eine Frau, die süß, liebevoll und herzlich ist und mit der er echtes Bauchkribbeln, Respekt und Teamgefühl erleben kann.

Heimo

Bild: Jörg Klickermann / ATV

Heimo

  • 64 Jahre

  • Beruf: Pensionist

  • Wohnort: Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

  • Kinder: keine

Der spontane Steirer mit Herz

Zurückhaltend, bodenständig und offen für Neues wagt Heimo den Schritt aus seiner Komfortzone. Wenn er nicht gerade mit dem Motorrad unterwegs ist, tanzt er gern oder tüftelt rund ums Haus. Der geschiedene Steirer ohne Kinder sucht eine ehrliche Frau mit Humor, zum Pferde stehlen, lachen und durchs Leben gehen.

Alois

Bild: Jörg Klickermann / ATV

Alois

  • 61 Jahre

  • Beruf: Versicherungskaufmann/Schauspieler

  • Wohnort: Linz

  • Verheiratet: Ja

Der bodenständige Familienmensch, der auf Augenhöhe liebt

Empathisch, freundlich und immer für andere da, wünscht er sich keine Traumfrau aus dem Märchen, sondern eine Partnerin, mit der echtes Leben stattfindet mit all seinen Höhen und Tiefen. Neben seiner Leidenschaft fürs Tanzen und die Schauspielerei steht bei Alois vor allem eines im Mittelpunkt: Herz, Ehrlichkeit und eine Beziehung, die trägt.

Christian

Bild: Jörg Klickermann / ATV

Christian

  • 62 Jahre

  • Beruf: Pensionist

  • Wohnort: Wien

  • Kinder: Ja, eine Tochter

  • Verheiratet: Ja, einmal

Der spontane Pensionist mit Herz und Humor

Nach seiner Zeit als Teamleiter bei A1 genießt er das Leben in vollen Zügen: Tanzen, Reisen, Golf und Konzerte stehen jetzt auf dem Programm. Offen, ehrlich und loyal sucht er eine Frau mit Herz und gerne auch mit Petras Ausstrahlung. Für ihn bedeutet Liebe, gemeinsam zu lachen, Neues zu erleben und das Miteinander zu genießen, auch nach vielen Jahren noch mit demselben Kribbeln wie am ersten Tag.

Roman

Bild: Jörg Klickermann / ATV

Roman

  • 49 Jahre

  • Beruf: Angestellter bei der Botschaft

  • Wohnort: Klosterneuburg

  • Kinder: 2 Töchter

  • Verheiratet: Ja, 6 Jahre

Der Allrounder mit Model-Charme

Als Schauspieler, Model und Kampfsportler steht er nicht nur vor der Kamera, sondern mitten im Leben. Ob für große Marken wie Mercedes-Benz, Coca-Cola oder Raiffeisenbank, Roman ist ein echtes Multitalent mit Herz und Haltung. Seine Freunde schätzen ihn als hilfsbereit, loyal und aufmerksam, seine Kinder sind sein größtes Glück. In der Liebe sucht er kein oberflächliches Abenteuer, sondern echte Verbundenheit und eine Frau, an die er Tag und Nacht denken kann.

Michael

Bild: Jörg Klickermann / ATV

Michael

  • 53 Jahre

  • Beruf: IT Director

  • Wohnort: Bezirk Amstetten in Niederösterreich

  • Kinder: Ja, 1 Tochter

  • Verheiratet: ja

Der charmante Surferboy mit Tiefgang

Abenteuerlustig, humorvoll und immer in Bewegung liebt er alles rund ums Wasser, vom BeachTennis bis zum Segeltörn. Doch hinter seinem sonnigen Lächeln steckt ein sensibler Romantiker, der nach einem schweren Unfall gelernt hat, das Leben intensiver zu genießen. Ordentlich, ehrlich und mit großem Herzen sucht er eine Partnerin, die das Leben liebt, gerne lacht und ihm, mit wunderschönen Augen, den Kopf verdreht.

Sei mit dabei wenn es sich um die Liebe dreht

"Reif für die Liebe" startet mit Folge 1 am Mittwoch, 18. Februar 2026, um 21.40 Uhr direkt nach dem "Bauer sucht Frau"-Finale. Ab 25. Februar 2026 läuft dann jede Woche mittwochs um 20.15 Uhr eine neue Episode. Die Mittwochsromantik bleibt somit auch weiterhin garantiert.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

