Chalet der Herzen "Reif für die Liebe": Diese Männer wollen Petras Herz im Alpen-Chalet erobern Veröffentlicht: 12:56 Uhr von Sophia Seidl Ist unter dieser Männerschar vielleicht der Richtige Mann für Petras Herz dabei? Bild: Jörg Klickermann

"Reif für die Liebe": Petra liebt Stil, Charme und Romantik und sucht einen Mann, der sie zum Lachen bringt, klare Worte spricht und sie auf der Tanzfläche ebenso begeistert wie im echten Leben. Ob bei ihrem Speed-Dating in Wien jemand fürs Leben dabei ist? Hier stellen wir euch die Männer vor, die mit ins Alpen-Chalet und Petra nun besser kennenlernen dürfen.

Christoph Bild: Jörg Klickermann /ATV

Christoph 58 Jahre

Beruf: Werber, Unternehmensberater in der Automobilbranche in China, Geschäftsführer eines Medizintechnik Unternehmens, CCO eines Biotech Unternehmens

Wohnort: Wien und Italien

Kinder: 2

Der selbsternannte Durchschnittsbürger mit außergewöhnlicher Vita Authentisch, humorvoll und weltgewandt, liebt er Golf, Kunst und gute Gespräche über Philosophie. Seine Töchter nennen ihn den König der schlechten Witze, er selbst meint schmunzelnd, ihnen fehle nur die "geistige Reife". Jetzt sucht er eine Partnerin mit Tiefgang, Lebensfreude und Sinn für Humor für ein echtes Hollywood-Gefühl mit Schmetterlingen inklusive.

Johann Bild: Jörg Klickermann / ATV

Johann 43 Jahre

Beruf: Geschäftsführer Kaiserwiesn, Kaiser Johann I („Wiesnkaiser“), Musiker (Künstlername „John FarmA“)

Wohnort: Wien

Kinder: 3

Bekannt als "Wiesnkaiser Johann I" und echte steirische Frohnatur Der gelernte Gas-Wasser-Heizungsmeister mit Event-Gen ist Showman durch und durch: charmant, direkt und immer bereit, das Beste aus jeder Situation zu machen. Ob beim Schwammerlsuchen im Wald, auf dem Tennisplatz oder bei der nächsten großen Veranstaltung: Johann liebt das Leben in vollen Zügen. Jetzt sucht er eine Frau, die gepflegt, aktiv und lebenslustig ist und mit ihm jeden Morgen mit einem Lächeln aufwachen möchte.

Thomas Bild: Jörg Klickermann / ATV

Thomas 53 Jahre

Beruf: Tierkörperbeseitigung Stadt Wien

Wohnort: Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

Kinder: 1 Tochter Verheiratet: ja

Der Gentleman von gestern mit dem Charme von heute Höflich, verlässlich und mit einer Prise "alte Schule" ist er ein bodenständiger Typ, der lieber handelt als redet. Ob auf dem SUP-Board, beim Radfahren oder Wandern, Thomas liebt Bewegung und das Leben in der Natur. In der Liebe sucht er eine Frau, die süß, liebevoll und herzlich ist und mit der er echtes Bauchkribbeln, Respekt und Teamgefühl erleben kann.

Heimo Bild: Jörg Klickermann / ATV

Heimo 64 Jahre

Beruf: Pensionist

Wohnort: Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Kinder: keine

Der spontane Steirer mit Herz Zurückhaltend, bodenständig und offen für Neues wagt Heimo den Schritt aus seiner Komfortzone. Wenn er nicht gerade mit dem Motorrad unterwegs ist, tanzt er gern oder tüftelt rund ums Haus. Der geschiedene Steirer ohne Kinder sucht eine ehrliche Frau mit Humor, zum Pferde stehlen, lachen und durchs Leben gehen.

Alois Bild: Jörg Klickermann / ATV

Alois 61 Jahre

Beruf: Versicherungskaufmann/Schauspieler

Wohnort: Linz

Verheiratet: Ja

Der bodenständige Familienmensch, der auf Augenhöhe liebt Empathisch, freundlich und immer für andere da, wünscht er sich keine Traumfrau aus dem Märchen, sondern eine Partnerin, mit der echtes Leben stattfindet mit all seinen Höhen und Tiefen. Neben seiner Leidenschaft fürs Tanzen und die Schauspielerei steht bei Alois vor allem eines im Mittelpunkt: Herz, Ehrlichkeit und eine Beziehung, die trägt.

Christian Bild: Jörg Klickermann / ATV

Christian 62 Jahre

Beruf: Pensionist

Wohnort: Wien

Kinder: Ja, eine Tochter

Verheiratet: Ja, einmal

Der spontane Pensionist mit Herz und Humor Nach seiner Zeit als Teamleiter bei A1 genießt er das Leben in vollen Zügen: Tanzen, Reisen, Golf und Konzerte stehen jetzt auf dem Programm. Offen, ehrlich und loyal sucht er eine Frau mit Herz und gerne auch mit Petras Ausstrahlung. Für ihn bedeutet Liebe, gemeinsam zu lachen, Neues zu erleben und das Miteinander zu genießen, auch nach vielen Jahren noch mit demselben Kribbeln wie am ersten Tag.

Roman Bild: Jörg Klickermann / ATV

Roman 49 Jahre

Beruf: Angestellter bei der Botschaft

Wohnort: Klosterneuburg

Kinder: 2 Töchter

Verheiratet: Ja, 6 Jahre

Der Allrounder mit Model-Charme Als Schauspieler, Model und Kampfsportler steht er nicht nur vor der Kamera, sondern mitten im Leben. Ob für große Marken wie Mercedes-Benz, Coca-Cola oder Raiffeisenbank, Roman ist ein echtes Multitalent mit Herz und Haltung. Seine Freunde schätzen ihn als hilfsbereit, loyal und aufmerksam, seine Kinder sind sein größtes Glück. In der Liebe sucht er kein oberflächliches Abenteuer, sondern echte Verbundenheit und eine Frau, an die er Tag und Nacht denken kann.

Michael Bild: Jörg Klickermann / ATV

Michael 53 Jahre

Beruf: IT Director

Wohnort: Bezirk Amstetten in Niederösterreich

Kinder: Ja, 1 Tochter

Verheiratet: ja

Der charmante Surferboy mit Tiefgang Abenteuerlustig, humorvoll und immer in Bewegung liebt er alles rund ums Wasser, vom BeachTennis bis zum Segeltörn. Doch hinter seinem sonnigen Lächeln steckt ein sensibler Romantiker, der nach einem schweren Unfall gelernt hat, das Leben intensiver zu genießen. Ordentlich, ehrlich und mit großem Herzen sucht er eine Partnerin, die das Leben liebt, gerne lacht und ihm, mit wunderschönen Augen, den Kopf verdreht.

Sei mit dabei wenn es sich um die Liebe dreht "Reif für die Liebe" startet mit Folge 1 am Mittwoch, 18. Februar 2026, um 21.40 Uhr direkt nach dem "Bauer sucht Frau"-Finale. Ab 25. Februar 2026 läuft dann jede Woche mittwochs um 20.15 Uhr eine neue Episode. Die Mittwochsromantik bleibt somit auch weiterhin garantiert.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

