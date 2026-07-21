Neue Fälle für Kommissarin Seiffert und Team "SOKO Stuttgart": An diesen Orten wird die nächste Staffel produziert Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Linn Petersen Die Dreharbeiten für die neue Staffel von "SOKO Stuttgart" laufen auf Hochtouren. Von links: Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich), Rico Sander (Benjamin Strecker), Toni Kidane (Iman Tekle), Michael Kaiser (Karl Kranzkowski) und Joachim Stoll (Peter Ketnath). Bild: ZDF und Dominique Brewing

Von markanten Sehenswürdigkeiten bis zu versteckten Orten am Neckar: "SOKO Stuttgart" nutzt seit Jahren zahlreiche Originalschauplätze in und um die baden-württembergische Landeshauptstadt. Wo die ZDF-Krimiserie entsteht und welche Drehorte Fans wiedererkennen können.

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Fans der ZDF-Krimiserie "SOKO Stuttgart" dürfen sich freuen: Derzeit laufen nämlich die Dreharbeiten zu 20 neuen Folgen auf Hochtouren. Noch bis Ende November 2026 wird in Stuttgart und der umliegenden Region gedreht. Die neuen Episoden werden voraussichtlich ab Herbst 2026 im ZDF ausgestrahlt. Seit vielen Jahren gehört "SOKO Stuttgart" zu den erfolgreichsten Ablegern der SOKO-Reihe. Die Serie verbindet klassische Kriminalfälle mit einem eingespielten Ermittlerteam und zeigt dabei immer wieder bekannte Orte der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Angeführt wird das Team von Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich), die ihre Ermittler:innen mit ruhiger Hand durch die oft komplexen Fälle führt. Unterstützt wird sie unter anderem von Kriminalhauptkommissar Jo Stoll (Peter Ketnath), IT-Spezialist Rico Sander (Benjamin Strecker), Kommissarin Toni Kidane (Iman Tekle), Spurensicherer Jan Arnaud (Mike Zaka Sommerfeldt) und Rechtsmediziner Dr. Benedikt Förster (Florian Wünsche). Auch Streifenpolizistin Bille (Bärbel Stolz) und Werkstattbesitzer "Schrotti" (Michael Gaedt) gehören seit Jahren zu den beliebten Gesichtern der Serie.

Das sind die Drehorte der Serie Obwohl sehr viele Szenen der deutschen Krimi-Serien im Studio gedreht werden, braucht es für die Außenaufnahmen manchmal die Stadt, in der sich die Handlung zuträgt. Also setzen die Macher:innen der Serie auch hier auf zahlreiche Originalschauplätze. Ein Großteil der Außendrehs findet in Stuttgart und der näheren Umgebung statt. Für nahezu jede Staffel nutzt das Produktionsteam unterschiedliche Stadtviertel, öffentliche Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Ergänzt werden die Außenaufnahmen durch Studioszenen, die im bekannten Römerkastell in Stuttgart entstehen.

Das Römerkastell ist das Zentrum der Produktion Die ehemalige Dragonerkaserne wurde 1910 unter König Wilhelm II. von Württemberg erbaut und bis 1990 militärisch genutzt. Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Auch wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer es kaum zu Gesicht bekommen, gehört das Römerkastell zu den wichtigsten Orten der Serie. Auf dem Gelände befindet sich das Studio, in dem zahlreiche Innenaufnahmen entstehen. Hier werden unter anderem wiederkehrende Kulissen wie Büros oder Wohnungen aufgebaut, die über viele Folgen hinweg genutzt werden. Dass Außen- und Innenaufnahmen häufig an unterschiedlichen Orten entstehen, zeigt sich beispielsweise bei der Wohnung von Kommissar Jo Stoll. Während die Außenansichten ein Hausboot auf dem Neckar zeigen, befindet sich dessen Inneneinrichtung vollständig im Studio. Für die Serie entsteht so der Eindruck eines echten Hausboots, obwohl nur die Außenaufnahmen auf dem Wasser gedreht werden. Auch das Wohnhaus von Martina Seiffert befindet sich an einem realen Ort in Stuttgart. Für die Außenaufnahmen dient ein umgebautes Architektenhaus auf der Halbhöhe als Zuhause der Kommissarin und ihrer Familie.

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Bekannte Sehenswürdigkeiten werden regelmäßig zur Filmkulisse Das Stuttgarter Planetarium gehört zu den Drehorten der aktuell produzierten Staffel. Bild: IMAGO/Joko

"SOKO Stuttgart" nutzt immer wieder markante Orte der Landeshauptstadt. Dadurch entsteht ein authentisches Stadtbild. Zu den Drehorten der aktuellen Staffel gehören unter anderem die Staatliche Münze Baden-Württemberg, der Württembergische Kunstverein und das Stuttgarter Planetarium. Je nach Handlung werden die Gebäude zu Tatorten, Schauplätzen von Ermittlungen oder Treffpunkten der Figuren und verleihen den einzelnen Episoden einen eigenen Charakter. Immer wieder führen die Dreharbeiten außerdem in unterschiedliche Stadtviertel, sodass die Zuschauer:innen Stuttgart aus verschiedenen Perspektiven erleben.

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Auch das Umland wird regelmäßig zum Drehort Nicht jede Ermittlung endet innerhalb der Stadtgrenzen. Deshalb verlagern sich die Dreharbeiten regelmäßig in die umliegenden Gemeinden. Ein wiederkehrender Drehort ist beispielsweise Fellbach. Dort entstanden in den vergangenen Jahren Szenen an ganz unterschiedlichen Orten - unter anderem in Gaststätten, einem Jugendhaus, einer Gärtnerei oder auf ehemaligen Gewerbeflächen. Je nach Episode werden die Schauplätze komplett umgestaltet und übernehmen immer wieder neue Rollen innerhalb der Handlung. Für die Produktion ist das Umland ein wichtiger Bestandteil der Serie. Gleichzeitig profitiert das Team von der kurzen Entfernung zum Studio im Römerkastell, wodurch sich unterschiedlichste Motive unkompliziert miteinander kombinieren lassen. Schon immer setzt die SOKO-Reihe auf echte Schauplätze statt austauschbare Kulissen. Bekannte Sehenswürdigkeiten, Wohnviertel und zahlreiche Orte im jeweiligen Umland sorgen dafür, dass die zu der jeweiligen Serie gehörige Stadt in nahezu jeder Folge präsent ist. Gerade diese enge Verbindung zwischen realen Drehorten und den Kriminalfällen macht den besonderen Reiz der Serie aus. Wer Stuttgart besucht, kann viele bekannte Kulissen von "SOKO Stuttgart" selbst entdecken, von den Schauplätzen am Neckar bis zu den Gebäuden, die regelmäßig Teil der Ermittlungen werden.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

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