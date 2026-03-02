Auf einen Plausch mit Lilian Klebow "Ich bin der Fels in der Brandung": SOKO-Star Lilian Klebow über ihre Rolle als Mutter und Schauspielerin Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Luna Bas Treffpunkt Österreich zu Mittag Lilian Klebow im Promi-Imbiss Videoclip • 09:14 Min Link kopieren Teilen

Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Mutter: PULS 24-Redakteur Patrick Schwanzer trifft die "SOKO Donau" Schauspielerin Lilian Klebow ganz leger zur Mittagszeit. Bei einem Kaffee erzählt sie, wie sie es schafft, den Spagat zwischen familiären und beruflichen Verpflichtungen zu bewältigen und dass Selbstbewusstsein etwas ist, das erarbeitet werden muss.

Auf der Suche nach Abwechslung? Als Penny Lanz ist Klebow seit über 20 Jahren durchgehend ein fester Bestandteil der "SOKO Donau" Familie. Der Hang zur Kontinuität war von der geborenen Münchnerin dabei gar nicht beabsichtigt. "Hättest du mir das vor 20 Jahren gesagt, hätte ich laut aufgeschrien. Nein, ich will immer was Neues", so Klebow im Gespräch. Dabei sei es gleichzeitig wahnsinnig spannend und irrsinnig herausfordernd eine Rolle so lange zu begleiten.

"Schönste Reise meines Lebens" Doch gerade das Dasein als Mutter und der Haushalt mit ihrem Mann, der ebenfalls Schauspieler ist, gewähren ihr die gewünschte Abwechslung im Leben. Dabei liege der Fokus dennoch darauf, ihren Kindern die größtmögliche Beständigkeit und einen geregelten Rhythmus im Alltag zu bieten. Obwohl der Beruf grundsätzlich eine große Ortsabhängigkeit abverlangt, genießt sie das Privileg, in derselben Stadt wie ihre Kinder zu arbeiten, sie großzuziehen und auch hin und wieder ans Set mitzunehmen. Nichtsdestotrotz beschreibt sie vor allem die Anfänge als eine "toughe Zeit".

Die Liebe zum Scheitern Mit der Geburt ihrer Kinder habe sie auch eine neue Seite von sich kennengelernt. Ihr Selbstbewusstsein, dass sie auch in ihrer Rolle stark verkörpert, habe sie sich hart erarbeitet – auch wenn sie sich dabei selbst oft im Weg gestanden sei. Aber egal wie tough Lilian nach außen wirken mag, durch ihre Kinder wird sie immer wieder mit ihren Urängsten konfrontiert. Wie auch einst schon ihr Vorbild, die Schauspielerin Hildegard Knef, ist Lilian der Überzeugung, ihre Rolle nicht so spielen zu können, wäre sie nicht Mutter geworden.

Noch lange nicht fertig Abwechslung folgt auch mit ihrem neusten Projekt, welches sie zurück zu ihrem Ursprung - dem Musical – führt. In "Jesus Christ Superstar in Concert" übernimmt sie die Rolle der Maria Magdalena. Im März geht dann Buchclub "MQ Female Empowerment Bookclub – Hurra wir lesen noch" gemeinsam mit Freundin Teresa Vogl in die nächste Runde. Anlässlich des internationalen Frauentags folgt dann die "Women RISE"-Veranstaltung in der Wiener Staatsoper am 8. März. Der Erlös kommt der Caritas und damit Menschen in Not zugute. Mehr Folgen um das Krimi-Highlight aus der ZDF/ORF-Kooperation findest du in der Joyn-Mediathek.

