Zum Auftakt der "Buch Wien": Joyn zeigt die Bestseller als Serien und Filme

Die größte Buchmesse Österreichs - die "Buch Wien" startet ab heute, 12.11.25 in Wien und bleibt bis zum 16. November für euch geöffnet. Mit rund 500 Einzelveranstaltungen auf neun Bühnen gibt es auch die Gelegenheit, Autor:innen live zu erleben. Wer sich jetzt schon einstimmen möchte, kann auf Joyn fündig werden. Redakteurin und Bücher-Enthusiastin Marlene Sofie W. zeigt die besten Buchverfilmungen auf Joyn.

"Zuagroast - Ein Gartenkrimi" – ein Thriller mit Schmäh von Martina Parker Ein friedliches Dorf im idyllischen Südburgenland, eine zugezogene Fremde und plötzlich: ein Mord. In "Zuagroast: Gartenkrimi", nach dem Erfolgs-Bestseller von Martina Parker, wird aus Nachbarschaftstratsch bitterer Ernst. Es handelt sich hier um ein fesselndes Cosy-Crime Abenteuer mit schwarzem Humor und Österreich-Bezug. Die Schauspieler:innen Hilde Dalik, Julia Koch und Manuel Rubey durften das Geflecht aus Geheimnissen, Lügen und Loyalitäten zum Leben erwecken. Kleiner Fun-Fact am Rande: Für den Film hatte Autorin Martina Parker sogar Blattläuse gesammelt, wie sie im exklusiven Interview mit der BTS-Redaktion verriet.

Ich habe tatsächlich Blattläuse gesammelt, deren Auftritt zeitgleich mit den Marienkäfern war (lacht). Verriet die Autorin Martina Parker im exklusiven BTS-Interview.

Hier kannst du "Zuagroast - Ein Gartenkrimi" auf Joyn streamen. Viel Vergnügen!

"BLACKOUT - Morgen ist es zu spät" – packender Thriller von Marc Elsberg Nach dem großflächigen Stromausfall in Spanien und Portugal im April dieses Jahres ist das Thema aktueller denn je. Immer wieder läuft die Diskussion über die Vorbereitung auf einem Blackout auch in Österreich. Bestseller-Autor Marc Elsberg hat ebenjenes Szenario in einen fesselnden Thriller verpackt. Er geht der Frage nach: Was passiert, wenn plötzlich das Licht ausgeht - und das überall? Wie bereits in Elsbergs Buch ist die Hauptfigur des Thrillers der Informatiker Piero Manzano, in der Verfilmung allerdings unter dem Namen Pierre. Für diese Rolle konnte der deutsche Schauspieler Moritz Bleibtreu gewonnen werden. Ein spannender, beklemmend realistischer Thriller verpackt in einer Serie über Abhängigkeit, Technik und menschliche Abgründe.

"Fallen - Engelsnacht" – ein düsterer Jugendbuch-Film nach der Bestsellerreihe von Lauren Kate Nach einem mysteriösen Unfall wird Lucinda "Luce" Price (Addison Timlin) in das Internat Sword & Cross für schwer erziehbare Jugendliche gesteckt. Dort trifft sie nicht nur auf die warmherzige Lehrerin Miss Sophia (Joely Richardson), sondern auch auf zwei geheimnisvolle Mitschüler: den rebellischen Cam (Harrison Gilbertson) und den unnahbaren Daniel (Jeremy Irvine). Luce wird immer wieder von rätselhaften Eingebungen heimgesucht und entdeckt nach und nach mehr über den undurchschaubaren Daniel. Was verbirgt er, und was hat es mit ihren seltsamen Visionen auf sich? Die Jugendbuchverfilmung nach der internationalen Bestseller-Reihe von Lauren Kate birgt eine Welt voller epischer Konflikte zwischen Himmel und Hölle. Sie verspricht nicht nur Nervenkitzel auf 464 Seiten, sondern auch 89 spannungsgeladene Minuten in denen Addison Timlin, Joely Richardson, Harrison Gilbertson und Jeremy Irvine die Hauptrollen in der Verfilmung verkörpern.

Bestseller-Content auf Joyn Egal ob Gartenkrimi mit Humor, technologische Apokalypse oder Kampf zwischen Himmel und Hölle: