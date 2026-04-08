Im Boxring "Stars im Ring" 2026: Reality-Star Eric Sindermann will sich den Sieg holen Veröffentlicht: 08.04.2026 • 15:44 Uhr von Sophie Reiter Eric Sindermann ist bei "Stars im Ring" dabei. Bild: Joyn

Reality-TV-Star Eric Sindermann hat es endlich wieder in den Boxring geschafft! Nach der bitteren Absage für seinen Kampf bei "The Ultimate Hype" darf er dieses Jahr bei "Stars im Ring" seine Faustkünste beweisen.

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Dr. Sindsen bei "Stars im Ring" Am 25. April 2026 ist es so weit: Zum zweiten Mal steigen Promis mit unterschiedlichen Kampferfahrungen in den Ring. Einige Teilnehmer:innen für das Box-Spektakel "Stars im Ring" stehen schon fest. Nun auch Eric Sindermann (u.a. "Good Luck Guys", "Promi Big Brother"), der auch unter seinem Künstlernamen "Dr. Sindsen" bekannt ist. Auf Instagram verkündet er stolz, dass er dabei ist und sich geehrt fühlt.

Man merkt einfach, ich bin ein absoluter Publikumsliebling. Jeder 2. in Österreich kennt mich. Eric über seine Teilnahme

Drastische Maßnahmen für den Boxring Im vergangenen Jahr wird er wegen eines anderen Box-Events zuerst bitter enttäuscht. Eigentlich will er im Oktober 2025 nämlich gegen Reality-Kollegen Diogo Sangre bei der Kampfsport-Veranstaltung "The Ultimate Hype" antreten. Der lässt ihn aber hängen und das sorgt für großen Ärger. Da Eric den Kampf damals unbedingt machen will, droht er sogar mit einem Hungerstreik: "Das ist für mich die größte Frechheit, die ich je im TV erlebt habe. (...) Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, kämpfe ich für mein Recht", beschwert er sich auf Social Media. Laut Diogo Sangre ("Forsthaus Rampensau Germany") sei der Kampf aber nie fest vereinbart worden. Letztendlich darf er dann doch gegen Ali Moussa teilnehmen und verliert.

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Mit erhobenen Fäusten in der österreichischen Kampfarena Bei "Stars im Ring" kann Eric jetzt nochmal beweisen, ob er das Zeug zum Sieg hat. Er kämpft gegen Patrick Herbach (bekannt aus der Datingshow "Power of Love") und bereitet sich derzeit mit seinem Trainer auf den Kampf vor.

Ich bin dabei, um den Kampf zu gewinnen! Eric ist siegessicher

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"Stars im Ring" auf Joyn Das Box-Event findet am Samstag, den 25. April 2026, in der Südstadt Maria Enzersdorf und auf Joyn im Livestream statt. Kai Ebel moderiert die Eventnacht und wird diesmal von Catarina "Cat" Liza, die 2025 selbst noch im Ring stand, unterstützt.

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