Neu in SAT.1 und auf Joyn "The Connection": Neue Folgen der Quiz-Show mit Matthias Opdenhövel - Alle Sendezeiten im Überblick Aktualisiert: 31.10.2025 • 13:54 Uhr von Julian Bachmann

Quiz-Liebhaber aufgepasst! "The Connection" gibt's immer donnerstags in SAT.1 und auf Joyn zu sehen. Alle Infos zur neuen Show mit Matthias Opdenhövel sowie Startdatum, Sendeplatz und Livestream erfährst du hier.

Bei "The Connection" ist alles verbunden Erkennst du die große Master-Connection? In den Niederlanden bereits ein Riesenerfolg, jetzt gibt es auch im deutschen TV die Quiz-Show "The Connection". Bei unseren Nachbarn läuft "The Connection" bereits seit vier Staffeln. Auch im spanischen Fernsehen ist die Ausstrahlung des Formats noch in diesem Jahr geplant. Nun hat sich in Deutschland SAT.1. die Rechte für "The Connection" gesichert.

SAT.1 und Quiz, das gehört untrennbar zusammen. Mit 'The Connection' ergänzen wir nach 'The Floor', 'Hast Du Töne?', 'Das große Allgemeinwissensquiz ' und dem '1% Quiz' unsere Quiz-Kompetenz durch einen weiteren innovativen Mosaikstein. SAT.1-Senderchef Marc Rasmus

Darum geht es bei "The Connection" Die Spielregeln klingen zunächst einfach: Sowohl die vier Kandidat:innen im Studio als auch die Zuschauer:innen zu Hause müssen versteckte Verbindungen zwischen scheinbar zufälligen Begriffen aufdecken. Die richtigen Antworten führen sie schließlich zur großen Masterconnection. Nach dieser Runde ist breites Allgemeinwissen gefordert - sowie der richtige Riecher für komplexe Zusammenhänge. Die Gewinnerin oder der Gewinner im Studio erhält 25.000 Euro. Die Zuschauer:innen zu Hause können während der Show live miträtseln und ebenfalls gewinnen.

Sendeplatz steht fest: "The Connection" läuft am Donnerstag Staffel 1 von "The Connection" umfasst insgesamt sieben Episoden. Zu sehen sind die Folgen in SAT.1 und auf Joyn seit 25. September wöchentlich - immer donnerstags, 20:15 Uhr. Für Quiz-Fans bleibt somit der Donnerstag der wichtigste TV- und Streaming-Tag der Woche. Nach "The Floor" und "Hast Du Töne?" ist "The Connection" bereits die dritte Quizshow, die Moderator Matthias Opdenhövel auf diesem Sendeplatz präsentieren wird.

"The Connection" live mitspielen! Schon gewusst? In der Joyn-App können Quiz-Fans begleitend zur TV-Ausstrahlung die Fragen aus der aktuellen Folge live mitspielen.