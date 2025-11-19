Rätselraten geht weiter!
Neue Promis, neue Kostüme: Alle Infos zur 12. Staffel von "The Masked Singer" 2025
Aktualisiert:von Jan Islinger
The Masked Singer
Enthüllung: Diese Schauspielerin und Designerin war der Smiley
Videoclip • 05:42 Min • Ab 12
Frischer Wind im "The Masked Singer"-Studio: Ein neues Rateteam, neue Studio-Gäst:innen und jede Menge neue Masken. Alle Details rund um die neue Staffel aus 2025 gibt es hier!
Die neue Staffel jetzt auf Joyn
"The Masked Singer": Opdenhövels Rätselrunde steht bereit!
In diesem Herbst betritt ein neues Duo die Rätselbühne von "The Masked Singer": Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall nehmen ab sofort im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen.
I think it’s beautiful!
Diese Rate-Gäst:innen supporten Verona und Chris
Unterstützt wird das Gespann jede Folge von einem wechselnden Rate-Promi, gemeinsam versuchen sie, das größte TV-Rätsel Deutschlands zu knacken. Als Show-Master führt wie immer Matthias Opdenhövel durch die sechs Live-Shows.
Letzte Folge verpasst? Jetzt kostenlos auf Joyn streamen
Das sind die Masken der 12. Staffel
Seit der ersten Folge am 8. November haben die Fans endlich einen Überblick über alle neun neuen Masken. Mit dabei sind wieder allerhand irrwitzige und kunterbunte Kostüme - von der grimmigen Muuhnika bis hin zu Rave-Ioli, die in ihrer eigenen Nudelsuppe daherkommt.
Alle Sendezeiten auf einen Blick
Du hättest gern alle Infos zu den Sendedaten und Sendeterminen? Alle Details zu den Ausstrahlungen von "The Masked Singer" 2025 siehst du hier.
So machst du in der Joyn App mit!
Wie bereits in den vergangenen Staffeln kannst du bei "The Masked Singer" auch in diesem Herbst wieder ordentlich miträtseln und mitbestimmen. Über die Joyn App entscheidest du, wer weiterkommt und gibst Tipps zu den Promis ab. Schon jetzt gibt es was zu gewinnen: Finde jetzt die Vorab-Indizien und sichere die Tickets fürs Finale!
Ein kleiner Warm-up gefällig
Du kannst es gar nicht erwarten, bis Staffel 12 in die Vollen geht? Kein Problem, wir haben ein paar Best-of-Contents für dich vorbereitet. Wie wäre es mit einer Übersicht aller jemals dagewesenen "Masked Singer"-Gewinner:innen, den emotionalsten Demaskierungen in Deutschland oder den verrücktesten internationalen Masken?
"The Masked Singer" läuft jeden Samstag live um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos im Stream auf Joyn
"The Masked Singer" auf Joyn
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Diese Promis wurden enttarnt
Alle Demaskierungen der aktuellen Staffel
Die 12. Staffel läuft
Der ultimative Überblick: Alle Stars, die jemals unter den Masken waren
Wer sind die Promis?
Das sind die aktuellen Spekulationen zu den Masken
Die zweite Maske ist gefallen
Enthüllung bei "The Masked Singer": In Kiss steckt ein echter Hollywood-Star!
Alec und Sascha sind zurück
Alec Völkel war der Alien: So sicherte sich der Sänger den zweiten Platz
Sie kann singen?
Verona Pooth: Sie hatte als Sängerin einen Sommerhit
Erste Enthüllung in 12. Staffel
Erste Demaskierung: Dieser Promi steckte unter dem Smiley
Es geht weiter mit Staffel 12
"The Masked Singer": Neue Staffel bestätigt!
Finale der Herbststaffel
"Masked Singer"-Gewinnerin: Sie steckte im Panda!