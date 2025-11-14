Erste Enthüllung in 12. Staffel

Smiley bei "The Masked Singer" demaskiert: Dieser Star steckte unter der Maske!

Aktualisiert:

von Jan Islinger

The Masked Singer

Enthüllung: Diese Schauspielerin und Designerin war der Smiley

Der Smiley rockte in Folge 1 die "The Masked Singer"-Bühne mit "On Top Of The World" von den Imagine Dragons. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. Unter der Maske verbarg sich eine echte Koryphäe!

Der Smiley hat heut keinen Grund zu lachen - Aus in Folge 1

Für Smiley ist "The Masked Singer" ein kurzes Vergnügen gewesen. Nach nur einer Folge muss die gut gelaunte Maske bereits ihre Identität preisgeben. Im Stechen mit Harry Otter zog Smiley den Kürzeren. Unter der Maske kam Barbara Becker zum Vorschein.

Ex-Frau von Boris Becker muss gehen

Barbara Becker versteckte sich in der Smiley-Maske. Neben ihr auf der Bühne ist Moderator Matthias Opdenhövel zu sehen.

Mit der 59-Jährigen hatte im Vorfeld keiner gerechnet. Das Rateteam hatte auf Katrin Bauerfeind und Ruth Moschner gesetzt. Stattdessen kam die Ex-Frau von Boris Becker zum Vorschein. Barbara Becker ist als Schauspielerin, Designerin und Autorin tätig. Im Jahr 1993 heiratete sie den Tennis-Star Boris Becker. Nach sieben Jahren trennten sie sich. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, Noah und Elias.

Nach ihrem frühen Aus zeigte sich Becker ein bisschen enttäuscht. Ihr tue vor allem leid, dass das aufwendig designte Pailletten-Kostüm nur eine Folge lang im Rennen ist.

Es ist ein bisschen schade.

Barbara Becker

Ihre Zeit bei "The Masked Singer" sei mit all den Proben im Vorfeld trotzdem umfangreicher gewesen als gedacht.

Ganze Folge
The Masked Singer

Neues Team, neue Masken, neue Staffel

Verfügbar auf JoynFolge vom 08.11.2025 • 159 Min • Ab 12

Wie es weitergeht und welche Maske als nächstes demaskiert wird, erfährst du nächsten Samstag um 20:15 Uhr auf Prosieben und im Livestream auf Joyn.

