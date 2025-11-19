"Die mögen mich nicht": Was haben Tokio Hotel gegen "The Voice"-Coach Nico Santos?

"The Voice of Germany"-Coach Nico Santos reagiert auf eine spitze Bemerkung von Tokio Hotel.

Spaß oder Ernst? Ein Schlagabtausch zwischen der Band Tokio Hotel und dem Singer-Songwriter Nico Santos sorgt für Aufsehen. Auslöser ist eine spitze Bemerkung von Bill Kaulitz bei einem Ranking.

Tokio Hotel sorgen mit Bemerkung zu Nico Santos für Wirbel

Mächtig Gesprächsstoff wegen eines TikTok-Videos. Die Band Tokio Hotel hat für den Radiosender Bayern3 in einem Clip verschiedene Musiker gerankt. Platz 1 bis 10 standen zur Verfügung.

Apache 207 landet beispielsweise auf Platz 3, Sido sogar auf der 2. Tom Kaulitz kommentiert, der Rapper habe "einen sehr guten Tequila"-Geschmack.

"The Voice of Germany"-Coach Rea Garvey wird von den Musikern auf Rang 7 platziert. Bei Michael Schulte sind die Tokio-Hotel-Mitglieder dagegen zunächst ratlos, um wen es sich handelt.

Sie tippen dann zwar noch korrekt auf seinen Namen. Da sie Schulte aber kaum kennen, landet er als Schlusslicht auf Platz 10. Die 1 geht dagegen an Nina Chuba, mit der Bill Kaulitz einen Remix ihres Songs "Fata Morgana" aufgenommen hat.