"Ähnlicher Musikgeschmack"
Calum Scott: Dieser "The Voice"-Coach ist sein härtester Gegner!
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Bei "The Voice of Germany" geht Calum Scott nicht nur als Musiker, sondern auch als Mentor mit Herz an den Start. Der britische Sänger hat eine klare Mission. Jetzt verrät er, welchen Coach er genau im Auge behält
Auftritte, von denen du nie genug bekommst
Calum Scott geht bei "The Voice of Germany" mit klarer Mission an den Start - und mit einem gesunden Maß an Konkurrenz-Geist. Der britische Sänger und Songwriter, bekannt durch Hits wie "You Are The Reason", ist in dieser Staffel Coach der Comeback Stage und hat damit eine ganz besondere Aufgabe: Er gibt Talenten, die in den Blind Auditions leer ausgegangen sind, eine zweite Chance.
Nico Santos ist sein härtester Gegner bei "The Voice of Germany"
Im Gespräch mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash" verriet der 37-Jährige, wen er als stärkste:n Gegenspieler:in unter den Coaches sieht:
Ich würde sagen, es ist Nico - er und ich haben einen ähnlichen Musikgeschmack, und wir haben beide Talente ausgewählt, die in derselben Richtung auftreten.
Besonders schätze der "Dancing On My Own"-Star Nicos Gespür dafür, die richtigen Songs für seine Schützlinge zu finden. Das mache ihn zu einem echten Konkurrenten.
Schau dir hier die aktuelle Folge der "Comeback Stage" an!
Darum versteht Calum Scott seine Talente besonders gut
Trotzdem sieht Calum den Wettbewerb entspannt. "Letztendlich kommt es auf die Kandidaten und das an, was sie in den Wettbewerb einbringen - sehr aufregend!", sagte er weiter. Als Mentor auf der Comeback Stage wolle er vor allem verborgene Talente entdecken und ihnen den Mut geben, an sich zu glauben.
"Ich weiß, wie sich die Talente fühlen - genau deshalb möchte ich sie auf ihrem Weg unterstützen und begleiten", erklärte Scott. Auch er begann seine eigene Karriere mit einer Castingshow-Teilnahme.
Während er Nico Santos als starken Rivalen sieht, steht für ihn am Ende eines fest: Der echte Sieg liegt darin, neue Stimmen zu entdecken und ihnen eine Bühne zu geben.
Alles für "The Voice"? Calum Scott lernt gerade Deutsch
Im Zuge des Interviews erzählte Scott, dass er sich für seine Rolle bei "The Voice" an die deutsche Sprache herangetastet habe. Er sei zwar kein Profi, habe aber mit einer Sprachlern-App erste Erfolge erzielen können.
Ich konnte Dinge sagen wie 'Wo ist die Bushaltestelle?' und 'Meine Mutter liebt meinen Vater'.
Ihm sei es vor allem wichtig, dem Publikum Respekt entgegenzubringen. Und da rechnet er sich mit seinen neugewonnenen Deutschkenntnissen durchaus einen Vorteil aus: "Ich denke, das Publikum wird sich freuen, wenn ich auf der Comeback-Bühne ein paar deutsche Sätze sage!" Am Ende sei es einfach wichtig, gut vorbereitet zu sein und die besonderen Momente auf der Bühne einzufangen.
Wie sich Calum Scott auf der Comeback Stage schlägt, siehst du bei "The Voice of Germany" - immer freitags um 20:15 Uhr auf SAT.1. Alle Folgen gibt’s danach kostenlos auf Joyn.
Gänsehaut und Emotion pur! Streame die Folgen von "The Voice" auf Joyn!
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Geht's ins Halbfinale?
"The Voice" Team-Übersicht: Wer ist in den Teamfights noch dabei?
Nach über 30 Jahren
Die Fantastischen Vier gehen zum letzten Mal auf Tour - doch von Trennung keine Spur
Wer kommt in die Teamfights?
Performance für den Rock-Olymp! Besondere Version eines Jet-Klassikers begeistert bei "The Voice"
Wer kommt ins Halbfinale?
"Mit Abstand sein bester Auftritt": Louk berührt in den Teamfights
Traum-Auftritt
"Krasseste Performance": Bernardas und Cliffords perfektes Battle
Vorteil für die Teamfights
Unvergessliche "The Voice"-Auftritte: Alle "Battles of the Night"
Wen nimmt Shirin mit?
Vincent und Friedrich bringen das ganze Studio zum Tanzen!
Viele Änderungen
Alle wichtigen Infos und Regeln zu Staffel 15
Diese Pop-Ikonen rocken die Bühne
Von Cro bis Alvaro Soler: Das sind die Gast-Coaches der Battles