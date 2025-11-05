Erlebe Wahnsinns-Auftritte hautnah!
"The Voice of Germany": So kommst du an Tickets und kannst im Studio dabei sein
Aktualisiert:von Martin Meyer
Du willst die Talente von "The Voice of Germany" live singen hören? Hier erfährst du, wie du Tickets bekommen kannst.
Streame die Folgen von "The Voice of Germany" hier auf Joyn!
Wo kann ich Tickets für "The Voice of Germany" kaufen?
Den exklusiven Online-Verkauf für die Shows von "The Voice of Germany" findest du unter https://tvtickets.de/tvog. Hier siehst du auch immer, ob noch Tickets verfügbar sind.
Hier geht's zum Ticketshop!
Die Tickets für die Live-Shows waren am 5. November innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Momentan gibt es keine Karten mehr. Sobald es wieder Tickets gibt, erfährst du es immer hier.
Du kannst dir auch über den Ticketshop einen Ticket-Alarm einrichten, um immer rechtzeitig benachrichtigt zu werden, wenn es wieder neue Karten zu kaufen gibt. Alle weiteren Details findest du bei tvtickets.de.
Wenn du den richtigen Moment verpasst hast, kannst du dir die Folgen immer noch kostenlos auf Joyn ansehen
Das musst du vor dem Ticketkauf für "The Voice of Germany" beachten
Um ein Ticket kaufen zu können, musst du dich einmalig bei tvtickets registrieren. Am besten machst du das bereits, bevor der Verkauf startet. Die Tickets sind oft sehr schnell weg. Eine schnellstmögliche Buchung kann (vor allem bei den Live-Shows) entscheidend sein. Wenn du dich schon im Vorfeld registriert hast, sparst du dir wertvolle Zeit beim Buchen.
Das Mindestalter für den Eintritt beträgt zehn Jahre. Kinder müssen in Begleitung ihrer Eltern sein.
Ins Studio dürfen folgende Gegenstände nicht mitgenommen werden
Jacken
Taschen
Handys
Fotoapparate
Fan-Shirts
Banner, Plakate etc.
Hier findest du alle Infos zu Tickets für "The Voice Kids".
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Klare Worte an Täter
Nach Schüssen auf ihr Büro: Weiß Shirin David, wer dahintersteckt?
Fürs Herz
"Jar Of Hearts"-Performance sorgt für feuchte Coach-Augen
Letzte Battles in Folge 12
"Krasseste Performance, die ich gesehen hab!" Bernarda und Clifford reißen Studio ab
Dschungel-Hit
Keule und Tobias fackeln mit Guns'n'Roses-Klassiker die Bühne ab
Keine Folge verpassen!
Wann läuft "The Voice of Germany" 2025? Alle Sendetermine der Staffel
Vorteil für die Teamfights
Neue Regel bei "The Voice": Das steckt hinter den "Battles of the Night"
Harte Konkurrenz
"The Voice": Wer ist raus? Diese Talents haben die Coaches noch im Team
Feuerwerk der Gefühle
Greta und Marvin berühren Cros Herz bei "The Voice": "Ich hab fast geheult!"
Ein Kampf gegen die All-Stars
Dustin, Jonas und Maël bringen Cro bei "The Voice"-Battle zum Schwärmen