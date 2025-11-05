Erlebe Wahnsinns-Auftritte hautnah! "The Voice of Germany": So kommst du an Tickets und kannst im Studio dabei sein Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Martin Meyer Erlebe hautnah, für wen die Coaches auf den Buzzer hauen! Bild: Rico Güttich

Du willst die Talente von "The Voice of Germany" live singen hören? Hier erfährst du, wie du Tickets bekommen kannst.

Wo kann ich Tickets für "The Voice of Germany" kaufen? Den exklusiven Online-Verkauf für die Shows von "The Voice of Germany" findest du unter https://tvtickets.de/tvog. Hier siehst du auch immer, ob noch Tickets verfügbar sind.

Die Tickets für die Live-Shows waren am 5. November innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Momentan gibt es keine Karten mehr. Sobald es wieder Tickets gibt, erfährst du es immer hier. Du kannst dir auch über den Ticketshop einen Ticket-Alarm einrichten, um immer rechtzeitig benachrichtigt zu werden, wenn es wieder neue Karten zu kaufen gibt. Alle weiteren Details findest du bei tvtickets.de.

Das musst du vor dem Ticketkauf für "The Voice of Germany" beachten Um ein Ticket kaufen zu können, musst du dich einmalig bei tvtickets registrieren. Am besten machst du das bereits, bevor der Verkauf startet. Die Tickets sind oft sehr schnell weg. Eine schnellstmögliche Buchung kann (vor allem bei den Live-Shows) entscheidend sein. Wenn du dich schon im Vorfeld registriert hast, sparst du dir wertvolle Zeit beim Buchen. Das Mindestalter für den Eintritt beträgt zehn Jahre. Kinder müssen in Begleitung ihrer Eltern sein.

Ins Studio dürfen folgende Gegenstände nicht mitgenommen werden Jacken

Taschen

Handys

Fotoapparate

Fan-Shirts

Banner, Plakate etc.

