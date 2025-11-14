Wann kommt heute "The Voice"? Alle Sendezeiten im Überblick

Keine Folge verpassen!
Wann kommt heute "The Voice of Germany"? Alle Sendezeiten im Überblick
Aktualisiert:von Martin Meyer
"The Voice of Germany" ist mit der 15. Staffel zurück im Free-TV und auf Joyn. Hier erfährst du, wann und wo du die neuen Folgen jeweils anschauen kannst.
Sendetermine: Wann läuft "The Voice" 2025?
Wer Musik liebt, kommt an dieser Show nicht vorbei: Bei "The Voice of Germany" stehen wie immer die Stimmen im Vordergrund. Nur mit ihrem Gehör versuchen die Coaches Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos, Calum Scott sowie Michi Beck und Smudo, die besten Sängerinnen und Sänger zu finden. Wie die Talente aussehen, erfahren sie erst, wenn sie vom Auftritt überzeugt sind und auf den Buzzer hauen.
Staffel 15 von "The Voice" startete am 25. September 2025 um 20:15 Uhr zunächst mit Doppelprogrammierungen donnerstags und freitags auf ProSieben und in SAT.1.
Änderung der Ausstrahlungstage: Nur noch freitags "The Voice"
Seit dem 24. Oktober läuft "The Voice" nur noch freitags in SAT.1. Die Donnerstagsfolge fällt weg. Wie jedes Jahr wechselt die Ausstrahlung von zwei Wochentagen hintereinander auf eine Folge wöchentlich. Alle Folgen gibt es wie immer auch online auf Joyn.
Damit macht "The Voice" Platz für andere Shows. Statt Musik gibt es donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben jetzt große Reality-Highlights: Am 30. Oktober einen Marathon der neuen Folgen von "Das große Promibüßen" und ab dem 6. November gibt es die neue Show "Die Abrechnung", bei der Reality-Stars sich ihren Erzfeind:innen stellen müssen.
Auftritte, von denen du nie genug bekommst:
Alle Sendezeiten im Überblick
Hier siehst du auf einen Blick alle Sendetermine:
Folge 1 am 25. September 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 2 am 26. September 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 3 am 2. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 4 am 3. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 5 am 9. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 6 am 10. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 7 am 16. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 8 am 17. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 9 am 23. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 10 am 24. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 11 am 31. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 12 am 7. November 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 13 am 14. November 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 14 am 21. November 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 15 am 28. November 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Halbfinale am 5. Dezember 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Finale am 12. Dezember 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Ganze Folgen im TV, online auf Abruf und im Livestream
Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kannst du alle Episoden natürlich auch kostenlos online auf Joyn streamen. Das geht sowohl im Sender-Livestream als auch nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf.
Folgen schon vorab online anschauen
Mit Joyn PLUS+ bekommst du sogar einen Vorsprung. Denn sobald eine Folge im Fernsehen ausgestrahlt wurde, gibt es die nächste bereits auf Joyn im Stream.
Die Sendetermine der "The Voice Stories"
Zur Jubiläumsstaffel gibt es einige Spezial-Ausgaben, die Einblicke hinter die Kulissen der Show geben. Talente, Coaches und Moderator:innen verraten Dinge, die man in den regulären Folgen nicht sehen kann. Alle Episoden von "The Voice Stories" gibt es wöchentlich im TV im Anschluss an die Blind Auditions. Danach kannst du sie auch kostenlos online auf Joyn sehen.
Folge 1 "The Voice Stories": Am 25. September um 23:00 Uhr auf ProSieben
Folge 2 "The Voice Stories": Am 3. Oktober um 22:55 Uhr in SAT.1
Folge 3 "The Voice Stories": Am 9. Oktober um 23:05 Uhr auf ProSieben
Folge 4 "The Voice Stories": Am 16. Oktober um 23:30 Uhr auf ProSieben
Folge 5 "The Voice Stories": Am 24. Oktober um 23:05 Uhr in SAT.1
Folge 6 "The Voice Stories": Am 1. November um 00:05 Uhr in SAT.1
Hol dir exklusive Backstage-Einblicke mit der neuesten Folge "The Voice Stories"
Wo läuft "The Voice: Comebackstage by SEAT"?
Zusätzlich zu den regulären Folgen und den "The Voice Stories" gibt es außerdem die "The Voice: Comebackstage by SEAT". Hier gibt Calum Scott ausgeschiedenen Talenten eine zweite Chance. Wer ihn dort überzeugt, kann in den Liveshows erneut um den Sieg kämpfen. Die Comebackstage-Folgen kannst du ebenfalls im TV und kostenlos auf Joyn sehen. Los geht es am 9. Oktober und dann gibt es wöchentlich eine neue Folge.
Hier die bisher bekannten Ausstrahlungstermine:
Folge 1 am 9. Oktober um 23:00 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 2 am 16. Oktober um 23:00 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 3 am 23. Oktober um 23:05 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 4 am 31. Oktober um 23:05 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 5 am 7. November um 23:20 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 6 am 14. November um 23:20 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 7 am 21. November um 23:10 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Verschaff dir einen Vorsprung mit Joyn:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Finale Entscheidung
Michi Beck im Interview: Das wollen die Fanta 4 nach der Abschieds-Tour machen
"Ähnlicher Musikgeschmack"
Wer ist sein härtester Rivale bei "The Voice"? Calum Scott spricht Klartext
Geht's ins Halbfinale?
"The Voice" Team-Übersicht: Wer ist in den Teamfights noch dabei?
Nach über 30 Jahren
Die Fantastischen Vier gehen zum letzten Mal auf Tour - doch von Trennung keine Spur
Wer kommt in die Teamfights?
Performance für den Rock-Olymp! Besondere Version eines Jet-Klassikers begeistert bei "The Voice"
Wer kommt ins Halbfinale?
"Mit Abstand sein bester Auftritt": Louk berührt in den Teamfights
Traum-Auftritt
"Krasseste Performance": Bernardas und Cliffords perfektes Battle
Vorteil für die Teamfights
Unvergessliche "The Voice"-Auftritte: Alle "Battles of the Night"
Wen nimmt Shirin mit?
Vincent und Friedrich bringen das ganze Studio zum Tanzen!