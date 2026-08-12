US Open Die Frau mit dem härtesten Schlag im Tennis? Das steckt hinter Aryna Sabalenka Veröffentlicht: Vor 2 Minuten Aryna Sabalenka in Stuttgart Bild: IMAGO/Eibner

Wenn Aryna Sabalenka den Platz betritt, wird es laut. Die Weltranglisten-Erste aus Belarus zählt zu den härtesten Schlagspielerinnen der Tennis-Welt und geht auch bei den US Open als große Favoritin ins Rennen. Doch hinter ihrer kraftvollen Spielweise steckt weit mehr als nur rohe Gewalt.

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Ab dem 30. August ist es wieder so weit: Die Weltrangliste im Tennis kämpft bei den US Open um den Sieg. Das Sportevent verspricht viele spektakuläre Ballwechsel, große Triumphe und Dramen. All das und viel mehr seht ihr live auf Joyn. Du fragst dich, auf welche Spielerinnen und Spieler man dieses Mal ein ganz besonderes Auge haben sollte? Hier erfährst du alles über die Siegerin der US Open 2025: Aryna Sabalenka.

Die Königin der Power Aryna Sabalenka gehört zu den dominantesten Spielerinnen ihrer Generation. Die Belarussin machte sich mit ihrer aggressiven Spielweise und ihren enorm druckvollen Grundschlägen einen Namen. Kaum eine Spielerin schlägt den Ball härter als die 28-Jährige. Besonders ihr Aufschlag und ihre Vorhand zählen zu den gefährlichsten Waffen auf der WTA-Tour. Auf dem Court sucht Sabalenka meist den direkten Weg zum Punktgewinn. Sie setzt ihre Gegnerinnen permanent unter Druck und zwingt sie oft zu Fehlern. Gleichzeitig hat sie in den vergangenen Jahren ihr Nervenkostüm deutlich verbessert. Aus der oft emotionalen Spielerin wurde eine Athletin, die auch in engen Momenten einen kühlen Kopf bewahren kann.

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Von Belarus an die Weltspitze Geboren wurde Sabalenka am 5. Mai 1998 in Minsk. Ihr Vater brachte sie eher zufällig zum Tennis, nachdem die Familie an einer Tennisanlage vorbeifuhr. Aus dieser spontanen Begegnung entwickelte sich eine außergewöhnliche Karriere. Den endgültigen Durchbruch schaffte Sabalenka 2018. Seitdem sammelte sie Titel auf praktisch allen großen Bühnen des Sports. Besonders auf Hartplätzen, dem Belag der US Open, fühlt sie sich wohl. Mit mehreren Grand-Slam-Titeln und zahlreichen Turniersiegen gehört sie mittlerweile zu den erfolgreichsten Spielerinnen der Gegenwart. 2023 eroberte sie erstmals Platz eins der Weltrangliste und etablierte sich dauerhaft an der Spitze.

Erfolge bei der US Open Die US Open zählen zu Sabalenkas liebsten Turnieren. Nachdem sie 2023 das Finale erreicht hatte, gelang ihr 2024 der große Triumph. Ein Jahr später verteidigte sie ihren Titel erfolgreich und gewann das Grand-Slam-Turnier in New York zum zweiten Mal in Folge. Damit wurde sie zur ersten Spielerin seit Serena Williams, der eine erfolgreiche Titelverteidigung bei den US Open gelang. Die schnellen Hartplätze in Flushing Meadows kommen ihrem Spiel perfekt entgegen. Wenn ihr Aufschlag funktioniert, ist sie für viele Gegnerinnen kaum zu stoppen.

Wusstest du, dass ... Sabalenka vor ihrem Einzel-Erfolg bereits die sie die Doppel-Weltrangliste anführte? Zu ihren größten Erfolgen zählt der US-Open-Titel 2019 im Doppel

ihre Jubelschreie legendär sind? Sabalenka ist bekannt für ihre lauten Emotionen auf dem Platz. Ihre Kampfansagen und Freudenschreie sind bei Fans längst Kult geworden und gehören zu ihrem Markenzeichen.

sie lustige Videos auf Social Media postet, wo sie mit ihrem Team scherzt und ihre humorvolle Seite zeigt?

Was ist bei der US Open von ihr zu erwarten? Sabalenka reist erneut als eine der Top-Favoritinnen nach New York. Zwar wird die Konkurrenz mit Spielerinnen wie Coco Gauff, Iga Świątek, Elena Rybakina oder Jessica Pegula stark sein, doch auf Hartplatz gehört die Belarussin weiterhin zu den gefährlichsten Spielerinnen überhaupt. Besonders spannend wird sein, ob sie ihre enorme Schlagkraft erneut in einen tiefen Turnierlauf ummünzen kann. Gelingt ihr das, ist ein weiterer Titelgewinn absolut realistisch. Für viele Expertinnen und Experten führt der Weg zum US-Open-Pokal auch in diesem Jahr über Aryna Sabalenka.

Die US Open Sieger & Siegerinnen der letzten Jahre: 2025: Carlos Alcaraz Bild: picture alliance / SIPA

2024: Jannik Sinner Bild: Manuela Davies/USTA

2023: Novak Đoković Bild: Pete Staples/USTA

2022: Carlos Alcaraz Bild: Darren Carroll/USTA

2024 & 2025: Aryna Sabalenka Bild: Darren Carroll/USTA

2023: Coco Gauff Bild: Garrett Ellwood/USTA

2022: Iga Świątek Bild: Darren Carroll/USTA 1 / 7 zum vorherigen Bild

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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