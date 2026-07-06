Highlights "Woodstock der Blasmusik" 2026: Die Highlights vom Kult-Festival im Innviertel Veröffentlicht: 12:11 Uhr von Sophia Seidl Mehrere tausend Musikerinnen und Musiker von überall her kommen beim Woodstock der Blasmusik zusammen, um für ein gewaltiges Bläserkonzert zu sorgen. Bild: ORF/Woodstock der Blasmusik WDB/Klaus Mittermayr

Blasmusik kann richtig groß, laut und überraschend cool sein: Das "Woodstock der Blasmusik" zählt zu den größten Festivals Europas und lockt jedes Jahr zehntausende Fans ins Innviertel. Warum das Event längst Kultstatus hat, was es so besonders macht und wo du die Highlights rückblickend kannst, liest du hier.

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Woodstock der Blasmusik Woodstock der Blasmusik Von 2. bis 5. Juli 2026 feierte das Woodstock der Blasmusik bereits die vierzehnte Ausgabe. Das größte Blasmusikfestival Europas vereinte an vier Tagen mehr als 150 Acts auf 9 Bühnen und lockte zuletzt 100.000 Besucher:innen in die Woodstock Arco Area im Innviertel. Blasmusik in allen Facetten und das unvergleichliche Woodstock-Feeling standen auch dieses Mal wieder am Programm. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Das steckt hinter dem Festival "Das Woodstock der Blasmusik" ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern ein echtes Großevent für Fans von Blasmusik und Festivalstimmung. Vom 2. bis 5. Juli 2026 verwandelte sich die Woodstock Arco Area in Ort im Innkreis wieder in einen riesigen Treffpunkt für Musikliebhaber mit mehr als 150 Acts auf 9 Bühnen. Das Event steht dabei für eine Mischung aus Tradition, Party und ganz viel Gemeinschaftsgefühl.

"Woodstock der Blasmusik": Das Festival, das alle überrascht Seit 2011 hat sich das Festival zum Blasmusik-Mega-Event in Europa gemausert, mit klassisch, modern und der legendären "Love, Peace & Blasmusik"-Vibe. Rund 100.000 Fans strömen jährlich zum Festival, das zeigt, Blasmusik ist mehr als nur Tracht und Frühschoppen. Tradition trifft hier auf Festival-Power und genau das macht das Event jedes Jahr wieder zum Gesprächsthema.

Erstmals eine Frau als künstlerische Leiterin Schau dir hier die B&S Tubistin Jutta Keeß beim Gespräch in Café Puls an

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Die nächsten Termine stehen schon fest 2027: 1. Juli – 4. Juli 2028: 29. Juni – 2. Juli 2029: 28. Juni – 1. Juli

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