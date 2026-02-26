Die Feurige Bahati Venus zeigt sich in "Mütter in lustiger Fernseh-Show" von ihrer heißen Seite! Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Sophia Seidl Bahati zeigt sich als selbstbewusste Frau in Dessous und großen Zukunftsplänen. Bild: Joyn / ATV

Bahati Venus, der Name ist vielen längst ein Begriff! Die 39 jährige Wienerin sorgte schon in diversen Formaten wie "Forsthaus Rampensau" für ordentlich Pfeffer. Jetzt zeigt sie sich echter denn je - und das in einem völlig neuen Format: "Mütter in lustiger Fernseh-Show". Was sie zu bieten hat und was dich in der Show erwartet, kannst du jetzt hier lesen.

Das ist Bahati Alter: 39 Jahre

Beruf: Model, Musikerin, Mediensternchen

Verlobter: Marzio

Kinder: Tochter (volljährig)

Wohnhaft in Wien

Model und Rapperin Bahati Venus, die heiße Wienerin mit kenianischen Wurzeln, lebt ihr Leben nach dem Motto „Mach, wofür dein Herz schlägt“ und zeigt sich dabei in verschiedensten Facetten. Schon mit 18 wurde sie Mutter und während sie auf Social Media offen über Karriere, Liebe und Lifestyle spricht, hält sie Privates bewusst zurück. "Meine Tochter halte ich weitgehend aus der Öffentlichkeit. Das ist ihr eigener Wunsch und das respektiere ich." Außerdem rappt Bahati unter dem Namen Bryna über Selbstverwirklichung und kämpft für starke Frauen und gegen Rassismus. Bekannt wird sie im österreichischen Reality-TV als Lugner Ex "Kolibri". Mit ihrem Verlobten Marzio, ihrem Teampartner, rockt sie die 3. Staffel "Forsthaus Rampensau".

Bahati will sich ein zweites Standbein aufbauen Bild: Christina Noélle

Hochzeit & Babypläne Mit Marzio, den sie liebevoll "My Love" nennt, plant Bahati die gemeinsame Zukunft in Monaco und ergänzt: "Marzio ist begeistert und stets unterstützend bei all meinen Projekten und Ideen. Ich habe einfach den tollsten Mann an meiner Seite. Er ist und bleibt my Love." 2026 soll in Italien geheiratet werden. Auch ein Kind steht ganz oben auf der Wunschliste. Parallel arbeitet sie an neuer Musik und ehrgeizigen Plänen für ihre Sängerinnenkarriere.

Er ist und bleibt my Love. Bahati über ihren Verlobten

Bevor sie sich ganz ihrer Zukunft mit Mario hingibt, möchte sie ihr Geldbörserl mit einem zweiten Standbein aufbessern und zwar mit Bildern, die sie auf einer Plattform verkaufen möchte. Auf die Frage, was ihr persönlicher Lernmoment in Sachen Körperbild gewesen sei, antwortet sie selbstbewusst: "Mein Lernmoment ist dankbar zu sein. Ich habe bereits eine Tochter geboren. Natürlich gibt es Tage an denen ich mir denke: hier könnte ich vielleicht ein bisschen schlanker sein oder generell etwas fitter werden, aber grundsätzlich bin ich sehr stolz und beeindruckt, wie wandelbar der weibliche Körper ist." Schau dir Bahatis Zukunftspläne in "Mütter in lustiger Fernseh-Show" an, am Montag, 9.3. ab 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.

Ich bin ich sehr stolz und beeindruckt, wie wandelbar der weibliche Körper ist." Bahati über ihr Körperbild

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

