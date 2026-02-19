Anzeige
Gewinne 1x2 Karten für Masters of Dirt für Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck oder Graz
Veröffentlicht:
Bereit für Adrenalin, Action und atemberaubende Stunts? Masters of Dirt ist nicht nur eine Show, sondern eine Einstellung und ein Lebensstil! Mach beim Gewinnspiel mit und gewinne 1x2 Tickets für deinen gewünschten Tourstop!
Jetzt mitmachen & gewinnen!
Masters of Dirt ist die wildeste Freestyle-Show der Welt! An fünf österreichischen Tourstopps hast du die Möglichkeit, die fulminante Show zu erleben:
Linz: Samstag, 28.02.2026 um 20:00 Uhr
Innsbruck: Samstag, 07.03.2026 um 14:00 Uhr oder 20:00 Uhr
Wien: Freitag, 13.03.2025 um 20:00 Uhr
Graz: Samstag, 18.04.2026 um 14:00 Uhr oder 20:00 Uhr
Salzburg: Samstag, 24.04.2025 um 14:00 Uhr oder 20:00 Uhr
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 17.04.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Zum Gewinnspiel:
