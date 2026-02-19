Anzeige Gewinne 1x2 Karten für Masters of Dirt für Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck oder Graz Veröffentlicht: 10:41 Uhr Die Freestyle Show Masters of Dirt ist zurück in Österreich! Bist auch du dabei? Bild: Fechter Events GmbH

Bereit für Adrenalin, Action und atemberaubende Stunts? Masters of Dirt ist nicht nur eine Show, sondern eine Einstellung und ein Lebensstil! Mach beim Gewinnspiel mit und gewinne 1x2 Tickets für deinen gewünschten Tourstop!

Jetzt mitmachen & gewinnen! Masters of Dirt ist die wildeste Freestyle-Show der Welt! An fünf österreichischen Tourstopps hast du die Möglichkeit, die fulminante Show zu erleben: Linz: Samstag, 28.02.2026 um 20:00 Uhr Innsbruck: Samstag, 07.03.2026 um 14:00 Uhr oder 20:00 Uhr Wien: Freitag, 13.03.2025 um 20:00 Uhr Graz: Samstag, 18.04.2026 um 14:00 Uhr oder 20:00 Uhr Salzburg: Samstag, 24.04.2025 um 14:00 Uhr oder 20:00 Uhr

So einfach geht es: Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt. Teilnahmeschluss: 17.04.2026. Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

