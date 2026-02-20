70 Jahre Eurovision Song Contest im Qwien Die Ausstellung "United by Queerness" zeigt die spektakulärsten Roben der ESC-Stars Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Marlene Sofie Weissböck Seit dem 19. Februar können Fans im Qwien den legendären Fliederanzug von ESC-Star Thomas Forstner bewundern und seine Bedeutung für die queere Community erleben. Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Ganz Österreich blickt gespannt auf den 70. Eurovision Song Contest - den ESC 2026 - in der Wiener Stadthalle. Der Wettbewerb ist nicht nur das weltweit größte Musikspektakel, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt für die queere Community. Das Zentrum für queere Geschichte – kurz Qwien – verdeutlicht das nun in einer neuen Ausstellung. Hinter der mit Leidenschaft kuratierten Ausstellung stehen die Song-Contest-Experten Marco Schreuder und Alkis Vlassakakis. Sie sind bekannt vom ESC-Podcast Merci, Chérie.

Eine Zeitreise durch die ESC-Geschichte Von Anfang an haben zahlreiche geoutete, queere Künstler:innen am Wettbewerb teilgenommen, darunter Österreichs ESC-Gewinner:innen Conchita Wurst und JJ. Mit ihren Siegen haben sie den Wettbewerb nach Österreich gebracht. "United by Queerness" im Qwien betrachtet den ESC als Spiegel queerer Kultur und europäischer Zeitgeschichte. Dabei werden unter anderem der Kalte Krieg, die Ukrainekrise und politische Statements beleuchtet. Die Kurator:innen und ESC-Expert:innen Marco Schreuder und Alkis Vlassakakis möchten bei der Schau zeigen, wie eng Popkultur und gesellschaftliche Entwicklungen miteinander verflochten sind.

Sammlerstücke, soweit das Auge reicht Bei "United bei Queerness" gibt es viel zu entdecken. Besonders auffällig ist die Siegermedaille des Eurovision Song Contests 1961, mit der der gefeierte Schauspieler und Chansonnier Jean-Claude Pascal ausgezeichnet worden ist. Er ist beim Eurovision Song Contest für Luxemburg mit dem Lied "Nous les amoureux" angetreten und gilt damit als einer der frühen Vorreiter für die Rechte homosexueller Menschen. Ebenfalls zu sehen ist das Equality-T-Shirt von Ö3-Moderator Philipp Hansa, das er seit Jahren bei der Bekanntgabe der österreichischen Punkte trägt. Diese und viele weitere Highlights werden durch zahlreiche legendäre Kostüme aus 70 Jahren Eurovision Song Contest ergänzt.

"United by Queerness" im Überblick: Ort: Qwien, Ramperstorffergasse 39, 1050 Wien

Ausstellungszeitraum: 19. Februar–24. Mai 2026

Öffnungszeiten: Donnerstag 13:00–20:00 Uhr, Freitag bis Sonntag 13:00–18:00 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten während des ESC: 4. Mai bis 17. Mai täglich 13:00 bis 18:00 Uhr, Donnerstag bis 20:00 Uhr.

Eintritt: ab 14 Euro (ohne Ermäßigung/Führung)

