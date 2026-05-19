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Gewinne ein VIP-Package für das Konzert von Rita Ora

Aktualisiert:

Mach dich bereit für einen unvergesslichen Konzertabend mit Rita Ora!

Bild: Weitblick Entertainment GmbH

Erlebe Rita Ora live im VIP-Bereich!

Wir schicken dich und deine Begleitung am 23. Juli 2026 mit exklusiven VIP-Tickets zum Konzert-Highlight des Sommers.

Freut euch auf ein rundum besonderes Festival-Erlebnis:

  • erhöhte Sicht auf die Festivalbühne

  • eigene VIP-Bars & teilweise überdachter VIP-Bereich

  • all-Inclusive-Verpflegung mit warmem Buffet, Kuchenbuffet, Snacks und Drinks

  • 2 Goodie Bags

  • 1 Übernachtung für 2 Personen im Marriott Vienna Prater/Messe

Genießt einen Tag voller Musik, Festival-Feeling und VIP-Komfort – inklusive perfektem Aftershow-Ausklang in Wien.

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Das gibt es zu gewinnen:

  • 2 VIP-Tickets für Rita Ora am 23.07.2026

  • VIP-Zugang inklusive erhöhter Sicht auf die Festivalbühne

  • All-Inclusive-Verpflegung mit alkoholfreien Getränken, alkoholischen Schankmixgetränken, Bier & Wein

  • Warmes Buffet, Kuchenbuffet, Knabbereien & vieles mehr

  • 2 Goodie Bags

  • 1 Übernachtung für 2 Personen im Marriott Vienna Prater/Messe

Zum Gewinnspiel:

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 26.05.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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