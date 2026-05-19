Gewinne ein VIP-Package für das Konzert von Rita Ora

Mach dich bereit für einen unvergesslichen Konzertabend mit Rita Ora!

Erlebe Rita Ora live im VIP-Bereich!

Wir schicken dich und deine Begleitung am 23. Juli 2026 mit exklusiven VIP-Tickets zum Konzert-Highlight des Sommers.

Freut euch auf ein rundum besonderes Festival-Erlebnis:

erhöhte Sicht auf die Festivalbühne

eigene VIP-Bars & teilweise überdachter VIP-Bereich

all-Inclusive-Verpflegung mit warmem Buffet, Kuchenbuffet, Snacks und Drinks

2 Goodie Bags

1 Übernachtung für 2 Personen im Marriott Vienna Prater/Messe

Genießt einen Tag voller Musik, Festival-Feeling und VIP-Komfort – inklusive perfektem Aftershow-Ausklang in Wien.