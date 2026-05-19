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Gewinne ein VIP-Package für das Konzert von Rita Ora
Aktualisiert:
Erlebe Rita Ora live im VIP-Bereich!
Wir schicken dich und deine Begleitung am 23. Juli 2026 mit exklusiven VIP-Tickets zum Konzert-Highlight des Sommers.
Freut euch auf ein rundum besonderes Festival-Erlebnis:
erhöhte Sicht auf die Festivalbühne
eigene VIP-Bars & teilweise überdachter VIP-Bereich
all-Inclusive-Verpflegung mit warmem Buffet, Kuchenbuffet, Snacks und Drinks
2 Goodie Bags
1 Übernachtung für 2 Personen im Marriott Vienna Prater/Messe
Genießt einen Tag voller Musik, Festival-Feeling und VIP-Komfort – inklusive perfektem Aftershow-Ausklang in Wien.
Das gibt es zu gewinnen:
2 VIP-Tickets für Rita Ora am 23.07.2026
VIP-Zugang inklusive erhöhter Sicht auf die Festivalbühne
All-Inclusive-Verpflegung mit alkoholfreien Getränken, alkoholischen Schankmixgetränken, Bier & Wein
Warmes Buffet, Kuchenbuffet, Knabbereien & vieles mehr
2 Goodie Bags
1 Übernachtung für 2 Personen im Marriott Vienna Prater/Messe
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 26.05.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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