Patrick & Danny liefern bei "Tinderreisen" ein legendäres Date

In der aktuellen Staffel von "Tinderreisen" machen Patrick und Danny Lissabon unsicher. Im Interview verraten die beiden, welches Date ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist und welche Rolle drei "big bia" dabei spielten.

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Patrick muss spontan einspringen Für Danny steht fest: Dieses Erlebnis wird wohl als eines der legendärsten Dates der Show in Erinnerung bleiben. "Das beste Date, das es jemals geben wird bei 'Tinderreisen'", kündigt er selbstbewusst an. Der Grund: Statt eines klassischen Treffens entwickelt sich die Situation zu einem spontanen Doppel-Date samt Bier-Challenge. Danny hat parallel zwei Frauen kennengelernt, das eine Date lief unerwartet gut, absagen will er keines der beiden, darum bittet er Patrick um Unterstützung. "Du hast mich angeraunzt, geh mit, weil du hattest ja den einen Stich und dann kein Interesse mehr an ihr." erinnert sich Patrick. Was dann folgt, hatte mit einem gewöhnlichen Date wenig zu tun.

Bier-Challenge bei 40 Grad Patrick erzählt locker weiter: "Ja dann waren wir in einem Lokal und ich hab halt 3 big bia bestellt." Aber statt Krügerl werden Maß serviert. Angestachelt von der Situation stellt sich Patrick der spontanen Challenge und trink das ganze Glas auf einen Hieb. Trotz 40 Grad und bereits einsetzender Dehydrierung trink er die Maß in Rekordzeit, zur Begeisterung aller Beteiligten. "Ich bin geübt, das macht mir nix", kommentiert er trocken. Dann hat er sich zurückgezogen und Danny seinem Date überlassen. "Was dann passiert müsst ihr euch anschauen, da will ich nicht zu viel verraten." gesteht Danny und lässt uns vorerst im Dunkeln.

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Patrick und Danny liefern in Lissabon genau die Momente, die Fans lieben, und beweisen, dass beim Dating auf "Tinderreisen" wirklich alles passieren kann. Wenn du die beiden auch beim Daten sehen willst, dann schalte ein: immer montags um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.

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