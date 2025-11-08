TV-Ära endet Nach Fan-Kritik: MDR wird Roland Kaisers "Kaisermania" nicht länger übertragen Aktualisiert: Vor 55 Minuten von C3 Newsroom Roland Kaiser beim Konzert „Kaisermania“ in Dresden. Bild: picture alliance/dpa

Die Open-Air-Reihe "Kaisermania" mit Schlagerstar Roland Kaiser wird ab Sommer 2026 nicht mehr live im Fernsehen übertragen. Grund sind offenbar technische Probleme.

TV-Aus nach langjähriger Zusammenarbeit Seit 2004 pilgern Schlager-Fans an das Dresdner Elbufer, wenn Roland Kaiser zum legendären Open-Air lädt. Der MDR brachte "Kaisermania" seit 2011 (mit Ausnahme von 2012) live ins Wohnzimmer von Millionen Zuschauer:innen. Doch damit ist nun Schluss: "Ab 2026 wird es keine MDR-Liveübertragung der 'Kaisermania' mehr geben. Diese Entscheidung trafen der Künstler und sein Veranstalter gemeinsam, nachdem es in der Vergangenheit wiederholt Kritik an der TV-Tonqualität gegeben hatte", heißt es in der offiziellen Mitteilung, die schlagerprofis.de veröffentlichte. Dazu wird erklärt: "Während das Live-Erlebnis für das Publikum vor Ort stets ein musikalisches Highlight war, konnte dies im Fernsehen dagegen leider nicht in derselben Qualität vermittelt werden."

Kritik am Sound: Fans enttäuscht Während der letzten "Kaisermania" häuften sich auf der Plattform X (vormals Twitter) Beschwerden über den Ton der Live-Sendung. Was vor Ort für Gänsehaut sorgte, klang im Fernsehen unausgewogen - blecherner Stimmklang, leise Instrumente und schwache Audioqualität. Ein MDR-Sprecher nahm damals gegenüber Ippen.Media Stellung: "Das Signal aus Dresden geht sauber raus. Wir haben momentan keine Erklärung dafür, warum es bei manchen Zuschauern zu Problemen kommt. Wir gehen dem Ganzen aber nach." Auch der Veranstalter Semmel Concerts reagierte nach der letzten Show auf Facebook. In dem Beitrag heißt es: "Kaum ein nationaler oder internationaler Künstler lässt heute noch zu, dass ein Konzert, bei dem alles live gespielt wird, zeitgleich und ohne Nachbearbeitung im Fernsehen gezeigt wird." Man danke für die vielen positiven Rückmeldungen, nehme die Kritik jedoch ernst. Künftig bleibt "Kaisermania" ein echtes Live-Erlebnis, das die Nachfrage nach Tickets sicher weiter ankurbeln wird.

Kaisermania 2026: Live erleben Wer 2026 dabei sein will, muss schnell sein: Der Vorverkauf startet am 11. November 2025 um 15 Uhr. Maximal vier Tickets pro Käufer:in und Termin sind erhältlich. Die Termine stehen bereits fest: Am 31. Juli, 1. August, 7. August und 8. August 2026 wird Roland Kaiser erneut auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer auftreten - vor rund 50.000 Fans. Traditionell verfolgen Tausende das Spektakel von den Elbwiesen aus und feiern unter freiem Himmel mit. Gerüchte, die Konzertreihe könne 2026 komplett ausfallen, wies Roland Kaiser beim "Schlagerbooom" in der Dortmunder Westfalenhalle entschieden zurück. "Das stimmt nicht," stellte er im Gespräch mit Florian Silbereisen klar und ergänzte: "Wir machen Kaisermania 2026 ganz normal wieder. Vier Konzerte. Ganz klar."