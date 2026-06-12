Tutti Completti Pfingsten ist vorbei, "Tutto Gas" bleibt: Ein Blick zurück auf Lignanos wildestes Wochenende Veröffentlicht: 08:25 Uhr von Sophia Seidl Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas Der Trailer zu "Ausnahmezustand in Lignano" Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Zu Pfingsten wird Lignano jedes Jahr erneut zur Party-Hochburg der Österreicher. Zwischen Sangria, Skischuhen und Polizeieinsätzen zeigt die ATV-Reportagereihe "Tutto Gas", wie schnell ausgelassene Stimmung kippen kann. Wir verraten, wann und wo ihr "Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas" sehen könnt und worauf ihr euch in der neuen Staffel 7 freuen könnt.

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Streame hier die 1. Folge der neuen Staffel Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas Trichtern, Tanken, Tutto Gas Verfügbar auf Joyn Folge vom 08.06.2026 • 71 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

80.000 Österreicher, ein Ziel Schon am frühen Morgen laufen in Lignano die Vorbereitungen auf Hochtouren. Rund 80.000 Österreicher strömten auch dieses Jahr wieder zum Pfingstwochenende an die italienische Küste und verwandelten den beliebten Urlaubsort in eine einzige Partyzone. Zwischen Spritzpistolen voller Alkohol, spontanen Instagram-Reunions und kuriosen Traditionen wie Skischuhen am Strand zeigt die Doku "Tutto Gas", wie ausgelassen der Ausnahmezustand beginnt. Aber schnell wir auch deutlich, dass sich dieses Bild bei steigendem Alkoholkonsum ändern kann.

Polizei im Dauereinsatz: Zwischen Brunnen-Tanz und Kieferbruch Vier österreichische Polizisten greifen den italienischen Carabinieri unter die Arme und haben alle Hände voll zu tun. Gleich zu Beginn sorgt ein stark alkoholisierter Partygast für Kopfschütteln. Er tanzt im Kreisverkehrsbrunnen und denkt gar nicht daran, seinen Ausweis zu zeigen. Erst nach einer längeren Diskussion endet der spontane "Auftritt" mit einer Abführung durch die Behörden. Aber nicht jeder Vorfall bleibt friedlich. Nach einer handfesten Schlägerei muss ein Mann mit Kieferbruch ins Krankenhaus gebracht werden.

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Vodka-Melonen, Papst-Kostüm und Strand-Konflikte In den Unterkünften wird kreativ gefeiert und beim Schlendern durch die Partymeile trifft man auf skurrile Gestalten. Ein als Papst verkleideter Feiernder verteilt seinen "Segen" unter den Leuten. Abseits des Trubels genießt Unternehmer Peter das Wochenende luxuriös auf seiner Yacht, inklusive schwimmender Bar. Am Land spitzt sich die Lage derweil weiter zu, ein eingeschlossener Autoschlüssel führt zu hitzigen Diskussionen, später eskaliert eine Massenschlägerei, die zusätzliche Einsatzkräfte erfordert.

Das war "Tutto Gas" 2025 Ganze Folge Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas Sonne, Strand und Party Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.06.2025 • 68 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wenn die Party kein Ende kennt Mit Einbruch der Dunkelheit wird die Situation zunehmend unübersichtlich. Als Strandbereiche geräumt werden sollen, stoßen die Behörden auf Widerstand. Viele Partygäste zeigen wenig Verständnis für Regeln oder ein Ende der Feierlichkeiten. Nicht alle sind bereit, den Ausnahmezustand zu beenden. Die Doku "Tutto Gas" zeigt eindrucksvoll, wie schmal der Grat zwischen ausgelassener Partystimmung und Eskalation ist. Wer einen Blick darauf werfen möchte, wie Österreichs feierfreudige Jugend in Lignano wirklich unterwegs ist, kann die neuesten Folgen der mittlerweile siebten Staffel jetzt auf Joyn streamen. Die brandneue Folge läuft am 15. Juni um 20:15 Uhr auf ATV und ist auch im ATV-Livestream auf Joyn zu sehen.

5 Staffeln Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas Tutto Gas - Eskalation pur! Alle Jahre wieder strömen tausende Österreicher:innen für den ultimativen Pfingstrausch nach Lignano. Tutto Gas? FIX – aber ned bis zum Anschlag. Feiern, trinken, Spaß haben – das Leben darf leicht sein. Aber manchmal merkt man gar nicht, wie schnell aus „nur ein paar“ zu viel wird. Und dann ist’s nicht mehr so lustig. Wennst spürst, dass dir Alkohol mehr schadet als taugt – red mit wem. Ohne Genier, ohne Blabla. Es gibt Hilfe – sehr unkompliziert. Telefonseelsorge Österreich: 24/7 anonym & gratis: 142 Rat auf Draht (für junge Leit): 147 verantwortungsvoll.at – Infos & Hilfe in deiner Nähe alkoholhilfe.at – Unterstützung für di oder wen, der da wichtig is. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

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