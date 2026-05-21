Turbo-Party Aus für "Tutto Gas" 2026? Lignano führt strengere Party-Regeln zu Pfingsten ein Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Sophia Seidl "Tutto Gas" geht wieder los: Die Party-Meute macht sich zu Pfingsten auf den Weg nach Lignano. Bild: ATV

Pfingsten in Lignano steht kurz bevor und das bedeutet Party, Alkohol und feierwütige Urlauber. Doch die Stadt will dieses Jahr noch strengere Regeln einführen, um die vorprogrammierte Eskalation in den Griff zu bekommen. Droht das Ende der ATV-Kultserie "Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas"? Hier erfährst du, was geplant ist, was neu ist und wie du doch noch dabei sein kannst.

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Party in Lignano von der Coach aus genießen Das ist der Ausnahmezustand "Tutto Gas" in sechs Staffeln

Das ist "Tutto Gas" Rund um das Pfingstwochenende verwandelt sich der beliebte Familienurlaubsort Lignano in eine wilde Party-Meile, die auch unter dem Namen "Tutto Gas" bekannt ist. Vor allem junge Österreicher:innen reisen in Scharen an diesen Ort, um zu feiern und zu trinken. Was als lockere Strandparty begann, ist über die Jahre zu einem massentauglichen Party-Phänomen gewachsen, das für Aufmerksamkeit sorgt, aber auch für Kritik. Chaos, Alkoholexzesse und eskalierte Szenen sind an diesem Wochenende an der Tagesordnung. Wiederkehrende Eskapaden der vergangenen Jahre haben die Behörden nun zum Handeln gezwungen.

Ein Vorgeschmack auf "Tutto Gas" Schaue dir hier die die Szenen aus 2025 an Ganze Folge Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas Sonne, Strand und Party Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.06.2025 • 68 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Strenge Regeln und Hundestaffeln in Lignano Geplant sind wie schon letztes Jahr u.a. schärfere Lärmschutzauflagen, frühere Schließzeiten für Lokale sowie zeitweise Verbote von Alkoholkonsum im öffentlichen Raum und nächtlichem Ausschank als auch der Verkauf von Alkohol in Glasflaschen oder Dosen. Auch die Musiklautstärke und das Baden zu bestimmten Uhrzeiten sollen eingeschränkt werden. Besonders eine neue Regelung sticht hervor: Das Mitführen und der Verkauf von mit Alkohol gefüllten Wassermelonen ist jetzt untersagt.

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Und was passiert bei Verstößen? Damit die Vorgaben tatsächlich eingehalten werden, setzt die Stadt erneut auf ein deutlich größeres Sicherheitsaufgebot. Neben der örtlichen Polizei kommen Hundestaffeln, private Sicherheitsdienste, die Hafenbehörde und die Autobahnpolizei zum Einsatz. Auch österreichische Beamte werden die Kontrollen der Carabinieri vor Ort wieder unterstützen. Bei Zuwiderhandlungen drohen den Widersachern Strafen von bis zu 5.000 Euro.

Das ist der zweite Teil aus Ligi Ganze Folge Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas Ligis längste Party-Nacht Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.06.2025 • 70 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ob diese Maßnahmen genügen werden, um das feiernde Jugendvolk im Zaum zu halten? Wenn du wissen willst, wie es dieses Jahr läuft, dann verpasse nicht "Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas" 2026. Die neue Staffel startet am 8. Juni um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.

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