Die Ära der Queen T Tara Tabithas Aufstieg: Vom österreichischen Party-Girl zur Reality-Queen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sophie R. Tara Tabitha ist ein aufsteigender Reality-Stern und die Reise scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. Bild: IMAGO/Gartner

Im deutschsprachigen Reality-TV ist Tara Tabitha nicht mehr wegzudenken. Von unvergesslichen Aussagen als Teenager beim Fortgehen in Wien, bis zur Gewinnerin von so manchen TV-Shows hat Tara eine kontinuierliche Fernseh-Karriere hingelegt. Hier bekommst du einen Rückblick.

Keine Party umsonst Die "Karriere" der gebürtigen Hollabrunnerin startet schon früh und war von Anfang an ein Festmahl für alle Reality-Liebhaber. Alles beginnt im österreichischen Fernsehen, als Tara von 2010 bis 2013 in der ATV-Serie "SNF" auftaucht und schnell zum Gesicht einer neuen, schamfreien Generation wird. Es folgen die Spin-offs "Tara & Moni – St. Tropez, Oida!" oder "Tara – Mit Hirn, Charme und Melonen" (die Titel sind Programm!) und bringen ihr die ersten eigenen Sendungen ein.

Strand, Dschungel, Berghütte: Tara Tabitha auf Reisen Ihre Wandlung zum bekannten Reality-Star im deutschsprachigen Raum vollzieht Tara dann mit dem Sprung über die österreichischen Grenzen. Die Liste ihrer Teilnahmen liest sich wie das Who-is-Who des Reality-TV: 2021 ist sie bei "Ex on the Beach" dabei, bevor sie 2022 ins RTL-"Dschungelcamp" zieht und dort den 10. Platz belegt. Im selben Jahr stellt sie bei "Forsthaus Rampensau" unter Beweis, dass sie auch auf engstem Raum für jede Menge Unterhaltung sorgen kann. Schnell zeigt sich, Tara beherrscht ihr Handwerk, weiß, wann sie inszeniert und wann sie einfach die "Queen T" sein muss, für die sie ihre Fans kennen und einfach lieben.

Eine Trophäe nach der anderen In den letzten Jahren hat Tara ihre Titelsammlung noch ordentlich erweitert. Auf Joyn (wo man übrigens viele ihrer Shows streamen kann) gewinnt sie 2024 die Show "Reality Backpackers", holt sich 2025 den Titel "Realitystar des Jahres" und 50.000 Euro Preisgeld bei "Kampf der Realitystars". Bei "Match My Ex" schafft es Tara mit Ex Kaan Aktas ins Finale und verpasst nur knapp den Sieg. Daneben ist sie in Shows wie "Are You the One? – Realitystars in Love" und "The 50" zu sehen. Mit ihrem Partner Dennis Lodi, den sie bei "Kampf der Realitystars" kennen und lieben lernt, sorgt sie aktuell mit der eigenen Dokusoap "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen" für Aufsehen. Eines ist klar: Ob Luxuseinkauf in Wien oder Schnitzel-Zank, Tara Tabitha führt Regie in ihrer eigenen, glamourösen Reality-Welt.

