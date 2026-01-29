UNIQA ÖFB Cup Viertelfinale: Wo du alle Spiele ansehen kannst

Die Viertelfinalrunde im UNIQA ÖFB Cup 2025/26 steht vor der Tür und sorgt für Spannung im österreichischen Fußball. Zwischen dem 30. Jänner und 1. Februar 2026 kämpfen acht Klubs um den Einzug ins Halbfinale. Alle Partien werden im kostenlosen ORF 1 - Livestream auf Joyn gezeigt. Hier erfährst du, wann du welches Spiel verfolgen kannst.

So, 01.02.: SCR Altach vs. SK Puntigamer Sturm Graz & RZ Pellets Wolfsberger AC vs. FC Red Bull Salzburg , ab 17:30 Uhr als Konferenz im ORF 1 - Livestream auf Joyn

Spannung im Viertelfinale

Die Viertelfinalrunde des ÖFB-Cups markiert den Beginn der entscheidenden Phase im österreichischen Pokalwettbewerb. Nur noch Bundesliga-Klubs sind im Rennen, und jeder der vier KO-Spiele hat das Potenzial für Überraschungen und spektakuläre Fußballmomente zu sorgen.

Darunter ist etwa das Derby zwischen LASK und Blau-Weiß Linz, das den Startschuss der Runde gibt, sowie das Duell zwischen Oberbank Ried und SK Rapid, das die Fans im Innviertel mit Spannung erwarten. Auch die Partien am Sonntag versprechen packende Duelle zu sein, wenn Titelanwärter wie SK Puntigamer Sturm Graz oder Red Bull Salzburg ihr Weiterkommen sichern wollen.