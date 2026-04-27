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Mission 2TO4

Von 2 auf 4 Räder – "Dakar"-Champion Matthias Walkners wagt seine härteste Challenge

Veröffentlicht:

von Sandra Kausl
Ganze Folge
Mission 2TO4 - Matthias Walkner

Mission 2TO4: Dakar-Champion Matthias Walkner erfindet sich neu - Episode 1

Verfügbar auf JoynFolge vom 24.04.2026 • 24 Min

Motorsport-Fans dürfen sich auf packende Action, emotionale Comeback-Momente und exklusive Einblicke freuen. Matthias Walkner startet mit "Mission 2TO4" in ein neues Kapitel seiner außergewöhnlichen Karriere.

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Matthias Walkners Neustart: "Mission 2TO4"

Vom Dakar-Sieger auf zwei Rädern zum Herausforderer auf vier: Nach einer erfolgreichen Karriere wagt Motorsport-Legende Matthias Walkner mit "Mission 2TO4" den größten Umstieg seines Lebens: vom Motorrad ins Cockpit eines Side-by-Side-Buggys. Statt allein zu fahren, zählen nun Teamwork, Kommunikation und perfektes Zusammenspiel mit Co-Pilot Oliver Pyerin.

Vom Motorrad-Champion zum Buggy-Piloten:

Mein Anspruch ist unverändert hoch: Ich will bei der Dakar nicht nur mitfahren, sondern auf das Podium.

Matthias Walkner

Erste Bewährungsprobe in Tunesien

Die erste Episode von "MISSION 2TO4" führt direkt zur Oasis Rallye in Tunesien, dem ersten echten Test für das neue Projekt. Dort zeigt sich schnell: Die Bedingungen in der Wüste verlangen Mensch und Material alles ab.

Hohe Geschwindigkeiten, schwierige Navigation und technische Herausforderungen machen klar, wie anspruchsvoll der Wechsel auf vier Räder wirklich ist.

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Matthias Walkner am "4Gamechangers" Festival:

Videoclip
4GAMECHANGERS

A champions will - winning mankinds hardest race - Matthias Walkner

Verfügbar auf JoynVideoclip • 10:06 Min

Weitere Rallye-Highlights auf Joyn:

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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