Von 2 auf 4 Räder – "Dakar"-Champion Matthias Walkners wagt seine härteste Challenge

Motorsport-Fans dürfen sich auf packende Action, emotionale Comeback-Momente und exklusive Einblicke freuen. Matthias Walkner startet mit "Mission 2TO4" in ein neues Kapitel seiner außergewöhnlichen Karriere.

Vom Dakar-Sieger auf zwei Rädern zum Herausforderer auf vier: Nach einer erfolgreichen Karriere wagt Motorsport-Legende Matthias Walkner mit "Mission 2TO4" den größten Umstieg seines Lebens: vom Motorrad ins Cockpit eines Side-by-Side-Buggys. Statt allein zu fahren, zählen nun Teamwork, Kommunikation und perfektes Zusammenspiel mit Co-Pilot Oliver Pyerin.

Mein Anspruch ist unverändert hoch: Ich will bei der Dakar nicht nur mitfahren, sondern auf das Podium.

Erste Bewährungsprobe in Tunesien

Die erste Episode von "MISSION 2TO4" führt direkt zur Oasis Rallye in Tunesien, dem ersten echten Test für das neue Projekt. Dort zeigt sich schnell: Die Bedingungen in der Wüste verlangen Mensch und Material alles ab.

Hohe Geschwindigkeiten, schwierige Navigation und technische Herausforderungen machen klar, wie anspruchsvoll der Wechsel auf vier Räder wirklich ist.