Zwischen ausverkauften Konzerten und existenziellen Zweifeln gewährt Ina Regen beim "Woman-Elevate"-Talk einen ehrlichen Einblick hinter die glamouröse Fassade der Musikbranche und erklärt, warum Selbstliebe, klare Grenzen und Haltung für sie heute wichtiger sind als Ruhm und Anerkennung.

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Zwischen Erfolg und Absturz 2024 scheint für Ina Regen zunächst wie ein Karrierehöhepunkt: ausverkaufte Konzerte, ein gefeiertes Orchesteralbum und Auftritte im Wiener Musikverein. "Viele Prinzessinnenträume haben sich erfüllt", sagt sie rückblickend. Und doch folgt auf diesen Höhenflug ein brutales Erwachen. Nach der Tour sind ihre finanziellen Reserven aufgebraucht, ausgerechnet jene Mittel, die für neue Musik gedacht waren. "Ich war wirtschaftlich plötzlich bedroht", gesteht sie im "Woman-Elevate"-Talk. Der Kontrast könnte größer kaum sein - tagsüber Krisenmanagement, abends Standing Ovations im Glitzeroutfit. "Es war keine klassische Burnout-Situation", erkennt sie, "sondern das Gefühl, Menschen meine Existenz anvertraut zu haben und dann festzustellen, dass das so nicht trägt."

Ich war wirtschaftlich plötzlich bedroht. Ina Regen über ihre finanzielle Lage

Der Mythos vom reichen Popstar Im Talk räumt Ina Regen mit einem hartnäckigen Irrglauben auf. Erfolg in der Öffentlichkeit bedeutet nicht automatisch finanzielle Sicherheit. "Berühmtheit ist nicht gleich Geld", stellt sie klar. Aus dieser Notsituation heraus gründet sie ihr eigenes Label, übernimmt Verantwortung und wird zur Unternehmerin. Heute koordiniert sie Projekte mit bis zu 150 Beteiligten und gewinnt dadurch vor allem eines zurück: ihre Unabhängigkeit.

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Berühmtheit ist nicht gleich Geld. Ina Regen über Erfolg

Warum Offenheit ein feministischer Akt ist Besonders eindringlich spricht Ina Regen über einen Moment, der für viele tabu ist: finanzielle Unsicherheit. Sie musste ihre Eltern um Unterstützung bitten, ein Schritt, den sie bewusst öffentlich macht. Doch genau hier setzt ihre feministische Haltung an: "Die Scham muss die Seite wechseln. Ich habe keinen Fehler gemacht." Für die Musikerin ist das kein persönliches Geständnis, sondern ein politisches Statement, das Frauen ermutigen soll, offener über wirtschaftliche Realitäten zu sprechen.

(c)Nicole Viktorik Bild: Nicole Viktorik

"Liebe ist Widerstand" Trotz aller Krisen trägt ihr neues Album einen bewusst hoffnungsvollen Titel. Für Ina Regen ist Liebe keine romantische Floskel, sondern eine Entscheidung gegen Zynismus. "Aufgeben wäre leichter gewesen", erklärt sie. Stattdessen setzt sie auf Zuversicht, Solidarität und klare Werte auch wenn das bedeutet, anzuecken.

Aufgeben wäre leichter gewesen. Ina Regen über ihr Durchhaltevermögen

Erfolg neu definiert Für Ina Regen hat sich die Bedeutung von Erfolg grundlegend verändert: "Dass ich mich selbst mag. Dass mein Leben mit meinen Werten übereinstimmt." Dabei nimmt sie bewusst in Kauf, mit klaren feministischen Positionen anzuecken und womöglich Publikum zu verlieren. Kompromisse kommen für sie nicht mehr infrage: "Alles, was gegen meinen Instinkt geht", lehnt sie heute konsequent ab. Am Ende bleibt eine klare Botschaft aus dem Gespräch: echte Stärke entsteht durch Selbstermächtigung, Verantwortung und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Oder, wie sie es selbst sagt: "Gerade dass ich sagen kann: Das hat mich zerfetzt und ich stehe trotzdem hier, das ist für mich die größte Form von Stärke."

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