Fight City in Wien
"XCC5": Wird Antonio Budimir seinen Titel verteidigen?
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Am 06.06.2026 wird der Wiener Heumarkt zur Open-Air-Kampfarena. Bei "XCC5" Fight City treffen Titelverteidiger, Rückkehrer und aufstrebende Publikumslieblinge aufeinander. Besonders die Comebacks bekannter Namen sorgen bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff und könnten den Kampfabend zu einem besonders emotionalen Event machen. Hier erfährst du alle Details zum Kampfabend und wo du live von zu Hause aus dabei sein kannst.
Willst du dir den Kampf ansehen?
Antonio Budimir kämpft vor heimischem Publikum
Die Vorfreude auf XCC5 Fight City wächst. Mit Antonio Budimir kehrt der amtierende Champion in den Käfig zurück und wird seinen Titel ausgerechnet vor heimischem Publikum verteidigen müssen. Für die Fans verspricht das eine besondere Atmosphäre, denn der Titelträger möchte seine Erfolgsgeschichte in Wien weiterschreiben.
Doch Budimir ist nicht der einzige bekannte Name auf der Fight Card. Auch Dušan Marković, eines der bekanntesten Gesichter der Organisation, wird erneut Teil des Events sein. Seine Rückkehr sorgt bereits jetzt für großes Interesse und dürfte viele Zuschauer anlocken. Zusätzliche Spannung bringt Daniel Čikaravić mit. Nach seiner jüngsten Niederlage steht der Kämpfer vor einer wichtigen Bewährungsprobe und will bei XCC5 ein deutliches Zeichen setzen.
Das war DER Fight des "XCC4"
Jure Juric sorgt für Hype
Für besonderes Aufsehen sorgt zudem die Rückkehr von Jure Juric. Der talentierte Balkan-Kämpfer stand zuletzt bei XCC1 im Fokus und feiert nun sein Comeback auf einer der größten Bühnen der Organisation. Aktuell erlebt Juric einen regelrechten Popularitätsschub in der Region und bringt eine beeindruckende Fangemeinde mit, vor allem auch in Wien. Viele Beobachter sehen in ihm einen der spannendsten Athleten des Abends.
Das war der XCC4
Dominic Schober am Mikrofon
Ein weiteres Highlight erwartet die Zuschauer außerhalb des Käfigs. Die Kommentatorenposition übernimmt diesesmal Dominic Schober. Der Sieger von XCC4 wird das Geschehen live begleiten und den Fans spannende Einblicke sowie fachkundige Analysen liefern.
Wenn sich der Heumarkt am 06.06.2026 erstmals in eine Open-Air-Kampfarena mitten im Herzen Wiens verwandelt, dürfte damit alles für einen außergewöhnlichen Kampfsportabend angerichtet sein. Wer den emotionalen Fight miterleben möchte, kann auf Joyn dabeisein.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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