XXXLutz-Werbestar Chiara Pisati bekommt ein Baby

Nach längerer Funkstille enthüllt die 30-jährige Schauspielerin Chiara Pisati ihre Überraschung auf Social Media. Strahlend glücklich und im siebten Monat schwanger zeigt sie ihr "Regenbogenbaby" der Öffentlichkeit.

Ein neues Mitglied für die Familie Putz! "Familie Putz: Zuhause in ganz Österreich"

Überraschende Instagram-Enthüllung nach Klinikaufenthalten Die 30-jährige Schauspielerin und Influencerin, bekannt aus den großen XXXLutz-Werbekampagnen als "Ixi", lüftet auf Instagram ihr süßes Geheimnis: Chiara erwartet ein Baby und ist bereits im siebten Monat. In emotionalen Worten teilt sie ihre Gefühle mit: "Vor ein paar Wochen hat keiner mehr gedacht, dass ich mit dir zu zweit nach Hause kommen werde, aber ich habe immer schon ganz fest an Wunder geglaubt und kämpfe jeden Tag dafür dich gesund in meinen Armen halten zu dürfen - mein Regenbogenbaby."

Die Wienerin präsentiert stolz ihren Babybauch, während sich unter ihrem Beitrag viele Glückwünsche von Freund:innen, Promis und Followern häufen. Auch ihre XXXLutz-"Familie" gratuliert:

❤️lichen Glückwunsch liebe Chiara! 👶🏼

Das ganze XXXLutz-Team freut sich mit euch. 🫶🏻 lutz.at

Monatelanger Rückzug hatte ernsten Hintergrund Chiara Pisati zieht sich seit Monaten zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre plötzliche Abwesenheit in den sozialen Medien sorgte im Frühjahr für große Besorgnis. Wie sich nun zeigt, verbrachte die werdende Mutter mehrere Wochen unter medizinischer Betreuung und war mehrfach in Kliniken stationär aufgenommen. Sogar ihren 30. Geburtstag musste sie im Spital feiern. Freunde und Familie überraschten sie dort mit Luftballons, Blumen und Kuchen, was ihr sichtlich Kraft gab. Jetzt wirkt Chiara wieder gesund und bereit für das nächste große Kapitel in ihrem Leben – die Rolle als Mama.

Das ist der Mann an ihrer Seite An Chiaras Seite steht seit rund zwei Jahren Lukas de Roode, ein 26-jähriger Immobilienunternehmer. Der Geschäftsführer der Wiener Immobilien Bauträger GmbH und die Schauspielerin zeigten sich erstmals im Sommer 2024 beim Grand Opening der "Magic World Vienna" im Wiener Prater gemeinsam. Bis dahin hielten beide ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Die werdenden Eltern scheinen trotz gesundheitlicher Herausforderungen stärker denn je zusammenzustehen – passend zu Chiaras Instagram-Zitat: "They said we'll never make it but just look at us holding on, we're still together still going strong."