Die Erfolgsserie kommt zurück! Wann kommt Staffel 2 von "Solo Leveling"? Jin-Woos härtester Kampf - demnächst auf ProSieben MAXX und Joyn Aktualisiert: 31.10.2025 • 08:22 Uhr von C3 Newsroom "Solo Leveling" basiert auf dem gleichnamigen Manhwa aus Südkorea. Bild: Solo Leveling Animation Partners

In einer Welt voller Hunter und Monster wurde Sung Jin-Woo auserwählt. Nachdem er sich in der ersten Staffel von "Solo Leveling" zum Schattenmonarchen aufgelevelt hat, erwarten ihn jetzt neue Gefahren und Abenteuer. Bald kannst du sie auf ProSieben MAXX und Joyn verfolgen.

Eigentlich wird er als schwacher E-Rang-"Hunter" von niemandem als Gefahr oder Bereicherung erkannt. Nachdem der Protagonist von "Solo Leveling", Sung Jin-Woo, jedoch in der ersten Staffel von einem mysteriösen System auserwählt wurde, das starke Ähnlichkeit mit einem Computerspiel hat, konnte er sich immer weiter aufleveln. Im ersten Staffelfinale wurde Jin-Woo so zum Schattenmonarchen, doch welche Schwierigkeiten bringt diese Rolle mit sich? Die neuen Abenteuer des Hunters kannst du demnächst auf ProSieben MAXX und Joyn verfolgen, wenn am 7. November "Solo Leveling: Arise from the Shadow" startet. Jeden Freitag laufen nach dem Animefilm, also ab 22:00 Uhr, je drei Folgen der 13-teiligen Animeserie ungeschnitten in deutscher Synchro. Die Episoden kannst du natürlich kostenlos auf Joyn streamen.

Worauf Fans sich freuen können Die Serie spielt in einer Welt, in der sich immer wieder "Gates" öffnen, die durch sogenannte "Raids" von Huntern wieder verschlossen werden müssen, damit die Monster nicht in die normale Welt eindringen können. Bei den Raids muss der "Boss" getötet werden, damit sich das Gate wieder schließt. Unter den Huntern gibt es dabei verschiedene Ränge, die bestimmen, wie stark die jeweiligen Hunters sind. Außerdem werden sie in unterschiedliche Funktionen aufgeteilt, je nach ihren magischen, physischen oder speziellen Fähigkeiten. So gibt es beispielsweise Heiler, Magier und auch verschiedene Kampffertigkeiten. In der Regel werden die Hunter bei ihrem "Awakening" in einen Rang platziert, den sie dann ihr Leben lang halten. Daher ist Jin-Woo ein besonderer Charakter, der durch verschiedene Quests und das Besiegen von Monstern aufleveln und damit nachträglich seinen Rang verbessern kann, ohne ein sogenanntes "Reawakening" zu haben.

Worum geht es in der zweiten Staffel? Nachdem Jin-Woo sich in der ersten Staffel auf das Level des Schattenmonarchs hochgelevelt hat, muss er sich nun mit seiner Schattenarmee neuen Gefahren stellen. Eine besondere Herausforderung ist dabei die Geheimhaltung seines neuen Status. Denn weder andere Hunter noch seine Familie dürfen etwas davon mitbekommen. Doch durch sein Aufleveln hat er sich auch physisch stark verändert, was unter anderem seine Schwester und andere Hunter äußerst skeptisch werden lässt. Ob Jin-Woo es schafft, seine neuen Fähigkeiten für sich zu behalten?

Vom Web Novel zum Manhwa - und nun zum Anime Auch "Solo Leveling: Arise from the Shadows" basiert auf dem erfolgreichen Web Novel "Solo Leveling" von Chugong, das zuerst 2016 in Korea erschien. Obwohl die Serie von einer japanischen Firma animiert wird, behält sie ihre südkoreanischen Wurzeln bei. Das zeigt sich auch am Soundtrack, denn der Opening-Song der zweiten Staffel wird von K-Pop-Star LiSA feat. Felix von Stray Kids gesungen. Die Serie wird seit 2024 vom japanischen Animationsstudio A-1 Pictures animiert, nachdem die südkoreanische Manhwa-Adaption bereits Wellen schlug. Mit einem Film und bisher zwei Staffeln dürfte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis die dritte Staffel auch endlich verfügbar ist. Bisher ist noch nicht bekannt, ob die Produktion der dritten Staffel schon begonnen hat. Deutsche Fans dürfen sich nun jedoch freuen, denn bald wird zumindest die zweite Staffel auf ProSieben MAXX und Joyn im Rahmen der Anime-Night ungeschnitten zu sehen sein.