Am 8. November im Ersten Heiner Lauterbach: So der "Hagen Benz"-Star über das Älterwerden

40 Jahre ist es her, dass Heiner Lauterbach mit der Komödie "Männer" den Durchbruch als Schauspieler schaffte. Nach den vielen erfolgreichen Jahren denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Warum das so ist und was er übers Altwerden denkt.

Erfahrene Film- und Fernseh-Fans kennen Heiner Lauterbach als junggebliebenen Draufgänger oder taffen Ermittler - oder beides. Der charismatische Schauspieler hatte seine ersten Rollen in Krimiserien wie "Derrick" und "Der Alte". Der Durchbruch als Hauptdarsteller gelang dem gebürtigen Kölner 1985 in der Kinokomödie "Männer". Verbrechen löste er unter anderem in den TV-Serien "Eurocops" und "Faust". Letztere lief von 1994 bis 1997 im ZDF und ist aktuell auf Joyn verfügbar. Mittlerweile 72 Jahre alt, ist Heiner Lauterbach nach wie vor aktiv. Auch im Krimi-Genre: Am 8. November ist er im ARD-Film "Hagen Benz" als Ex-Cop zu sehen, der das Ermitteln nicht so recht lassen kann. Naturgemäß spielt er dort nicht mehr den ungestümen Draufgänger. Das Brennen für seinen Beruf hat er sich indes bewahrt. In einem Interview mit der Agentur teleschau sprach der erfahrene Darsteller nun über die Herausforderungen des Älterwerdens.

Heiner Lauterbach empfiehlt: "Machen Sie etwas aus dieser Lebensphase" Im Rentenalter nur noch die Füße hochlegen? Davon rät Heiner Lauterbach ab. Sofern Gesundheit und Fitness mitspielen, lege er den Menschen nahe: "Machen Sie etwas aus dieser Lebensphase." Seine Beobachtung: "Menschen brauchen das Gefühl, dass sie bedeutend und nützlich für die Gesellschaft sind." Deshalb seien viele Leute, die "aus der Arbeitswelt rausgeschubst wurden, so unglücklich". Dann sei es nicht mehr weit, bis man selbst keine Lust mehr aufs Leben habe. Um bedeutend und nützlich zu sein, müsse man im Übrigen keine weltbewegenden Dinge tun oder ein großer Star sein, betont der Schauspieler. "Das Leben schafft unendlich viele Möglichkeiten dafür." Man könne in Alten- und Pflegeheime gehen. Menschen besuchen, die einsam sind. Lauterbach ist der Meinung, "dass solche Tätigkeiten auch bezahlt werden sollen". Auch sei ist eine Form von Wertschätzung, die wichtig für uns als Menschen ist.

"Was uns Menschen glücklich und gesund hält, ist Leidenschaft" Für eine Sache wirklich zu brennen, sei ein Faktor, den man laut Heiner Lauterbach nicht unterschätzen sollte. "Man kann die übrigens auch alleine leben, unabhängig von einer engen Beziehung. Aber natürlich im Verbund mit anderen Menschen, je nachdem, was man tut." Wer leidenschaftlich sei, werde immer besser in dem, was er tut. "Das ist für mich ein großer Faktor fürs Glück, das wir uns alle wünschen." "Hagen Benz" läuft am Samstag, dem 8. November um 20:15 Uhr im Ersten. Zeitgleich ist der TV-Krimi im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar. Weitere Filme mit Heiner Lauterbach findest du auf Joyn PLUS+. In der Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" ist der Schauspieler übrigens als Familienoberhaupt zu sehen, das mit dem Älterwerden so seine Probleme hat.