Anzeige Gewinne 1x2 Tickets für das große Finale des Eurovision Song Contest 2026 Veröffentlicht: Vor 3 Stunden Sei live dabei, wenn Europas größte Musikshow die Wiener Stadthalle zum Beben bringt. Bild: JOYN

Der Eurovision Song Contest zählt zu den größten Musikshows der Welt und begeistert jedes Jahr Millionen Fans. Heuer findet der ESC von 12. bis 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle statt und für Österreich geht COSMÓ mit dem Song "Tanzschein" an den Start. Du möchtest am 16. Mai am großen Finale teilnehmen und die einzigartige Stimmung hautnah erleben? Dann mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir Tickets!

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Wir bringen dich zum ESC-Finale in Wien "United by Frühstück" – Café Puls bringt dich zum größten Musikfest Europas. Sei dabei und gewinne 2 Tickets für das "Grand Final" des Eurovision Song Contest am 16. Mai 2026 in Wien!

So einfach geht es: Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt. Teilnahmeschluss: 3.5.2026 Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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