ESC-Ticketverkauf verpasst?
ESC 2026 Wien: So bekommt ihr noch die heißbegehrten Tickets
Veröffentlicht:von Marlene Sofie Weissböck
Wer beim ersten Ticketverkauf für den "Eurovision Song Contest 2026" in der Wiener Stadthalle leer ausgegangen ist, bekommt eine neue Gelegenheit. In Kürze startet eine zusätzliche Verkaufsrunde für die begehrten Eintrittskarten. Wir haben Tipps für dich, damit du dieses Mal ein Ticket ergatterst.
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Neue ESC-Tickets ab Ende März erhältlich
Nachdem die erste Verkaufsrunde im Jänner innerhalb kürzester Zeit für Ausnahmezustand sorgt – das große Finale am 16. Mai ist bereits nach 14 Minuten ausverkauft und auch die Halbfinalshows am 12. und 14. Mai sind in Rekordzeit vergriffen – startet nun die nächste Phase des Ticketverkaufs. Am 26. März 2026 werden wieder Tickets freigegeben, allerdings ausschließlich für registrierte Personen. Wer im Jänner keine Tickets erhalten hat, kann den Registrierungscode nun erneut nutzen.
Dabei handelt es sich vor allem um Karten, die ursprünglich für nationale und internationale Partner, Delegationen und andere Kontingente vorgesehen sind, aber nicht abgerufen werden. Ergänzt wird dieses Angebot durch zusätzliche, neu verfügbare Ticketkapazitäten. Der Verkaufsstart ist um 15:00 Uhr am 26. März.
Beim Kauf gilt: den Bestellvorgang nur in einem Browserfenster öffnen, da mehrere Tabs technische Probleme verursachen können. Außerdem empfiehlt es sich, Zahlungsdaten vorab bereitzuhalten, um wertvolle Zeit zu sparen. Mit diesen Tipps hast du am 26. März ab 15:00 Uhr gute Chancen, noch Tickets zu ergattern.
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Chancen auf alle Shows
Bei dieser Verkaufsmöglichkeit stehen Tickets für sämtliche neun Veranstaltungen zur Verfügung. Dazu zählen nicht nur das große Finale Mitte Mai, sondern auch beide Halbfinale sowie mehrere Generalproben. Gerade diese Preview-Shows gelten als günstigere Alternative und bieten dennoch ein nahezu identisches Erlebnis.
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Show-Termine im Überblick
Erstes Halbfinale: Dienstag, 12. Mai 2026
Zweites Halbfinale: Donnerstag, 14. Mai 2026
Finale: Samstag, 16. Mai 2026
Zusätzlich finden jeweils am Vortag um 21:00 Uhr sowie am Nachmittag um 15:00 Uhr Proben mit Publikum vor den Live-Shows statt.
ESC-Ticketpreise 2026
Die Kosten variieren je nach Kategorie und Veranstaltung deutlich. Für das Finale in der besten Kategorie zahlen Besucher:innen mehrere hundert Euro. Wer Geld sparen möchte, kann stattdessen bei den Preview-Shows zuschlagen, hier beginnen die günstigsten Tickets bereits im unteren Preissegment, ab etwa 35 Euro.
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ESC-Genuss mit und ohne Ticket
Für viele Fans bietet sich am 26. März 2026 die letzte realistische Möglichkeit, den "Eurovision Song Contest 2026" live in Wien zu erleben. Schnelles Handeln dürfte sich lohnen, denn auch diese Ticketwelle könnte rasch vergriffen sein. Gute Neuigkeiten gibt es allerdings auch für alle ohne Ticket, denn im ORF-Livestream auf Joyn warten spannende ESC-Highlights, Clips, Dokus und exklusive Einblicke hinter die Kulissen und das ganz ohne Ticketkauf. So könnt ihr den "Eurovison Song Contest" gemütlich von der Couch aus erleben ohne tief in die Geldbörse greifen zu müssen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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