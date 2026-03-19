ESC 2026 Wien: So bekommt ihr noch die heißbegehrten Tickets

Die Wiener Stadthalle glänzt seit 5. Februar im "Eurovision Song Contest"-Look. Wir verraten dir, wie du jetzt noch zu einem der beliebten ESC-Tickets für die Shows kommst.

Wer beim ersten Ticketverkauf für den "Eurovision Song Contest 2026" in der Wiener Stadthalle leer ausgegangen ist, bekommt eine neue Gelegenheit. In Kürze startet eine zusätzliche Verkaufsrunde für die begehrten Eintrittskarten. Wir haben Tipps für dich, damit du dieses Mal ein Ticket ergatterst.

Neue ESC-Tickets ab Ende März erhältlich

Nachdem die erste Verkaufsrunde im Jänner innerhalb kürzester Zeit für Ausnahmezustand sorgt – das große Finale am 16. Mai ist bereits nach 14 Minuten ausverkauft und auch die Halbfinalshows am 12. und 14. Mai sind in Rekordzeit vergriffen – startet nun die nächste Phase des Ticketverkaufs. Am 26. März 2026 werden wieder Tickets freigegeben, allerdings ausschließlich für registrierte Personen. Wer im Jänner keine Tickets erhalten hat, kann den Registrierungscode nun erneut nutzen.

Dabei handelt es sich vor allem um Karten, die ursprünglich für nationale und internationale Partner, Delegationen und andere Kontingente vorgesehen sind, aber nicht abgerufen werden. Ergänzt wird dieses Angebot durch zusätzliche, neu verfügbare Ticketkapazitäten. Der Verkaufsstart ist um 15:00 Uhr am 26. März.

Beim Kauf gilt: den Bestellvorgang nur in einem Browserfenster öffnen, da mehrere Tabs technische Probleme verursachen können. Außerdem empfiehlt es sich, Zahlungsdaten vorab bereitzuhalten, um wertvolle Zeit zu sparen. Mit diesen Tipps hast du am 26. März ab 15:00 Uhr gute Chancen, noch Tickets zu ergattern.