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Gewinne 2x2 Tickets für das Kabarett "20 Spritzer bis Amstetten"
Veröffentlicht:
Lust auf einen Abend voller Humor und Pointen?
Gewinne 2x2 Tickets für das neue Kabarettprogramm von Dirk Stermann "20 Spritzer bis Amstetten" am 15. Mai im Wiener Rabenhof Theater.
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So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 10.04.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Zum Gewinnspiel:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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