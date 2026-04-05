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Gewinne 2x2 Tickets für das Kabarett "20 Spritzer bis Amstetten"

Veröffentlicht:

Du hast die Chance Dirk Stermann mit seinem Programm "20 Spritzer bis Amstetten" live zu erleben.

Bild: Rabenhof Theater / Ingo Pertramer

Lust auf einen Abend voller Humor und Pointen?

Gewinne 2x2 Tickets für das neue Kabarettprogramm von Dirk Stermann "20 Spritzer bis Amstetten" am 15. Mai im Wiener Rabenhof Theater.

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So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 10.04.2026

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Zum Gewinnspiel:

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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