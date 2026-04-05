Gewinne 2x2 Tickets für das Kabarett "20 Spritzer bis Amstetten"

Du hast die Chance Dirk Stermann mit seinem Programm "20 Spritzer bis Amstetten" live zu erleben.

Gewinne 2x2 Tickets für das neue Kabarettprogramm von Dirk Stermann "20 Spritzer bis Amstetten" am 15. Mai im Wiener Rabenhof Theater.

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So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 10.04.2026

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.