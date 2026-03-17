Anzeige
Gewinne 3 Freifahrten bei Monza-Kartracing in Wien
Aktualisiert:
Bereit für Adrenalin?
Gemeinsam mit Monza Kart schicken wir euch auf die Überholspur! Auf der größten Indoor-Kartbahn Wiens düst ihr mit High-Tech-Elektrokarts über eine zweistöckige Strecke – schnell, modern und absolut actiongeladen.
Es gibt insgesamt 60 Freikarten im Wert von je 25 € zu gewinnen.
- Anzeige -
- Anzeige -
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 18.04.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Zum Gewinnspiel:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr entdecken
Folge 600
Vom Leiharbeiter ins TV: "Rosenheim-Cops"-Star Baran Hêvî
Ab 17. März
"In aller Freundschaft"-Vorschau: Ist Wenke eine Gefahr für Lotta?
Im Milieu gearbeitet?
"Unfassbare Lügen!" Eric Stehfest wehrt sich gegen Rotlicht-Behauptungen von Edith
Das sagen die Fans dazu
Heiner Lauterbach schaut die "Rosenheim-Cops" als Einschlaf-Hilfe
Werbe-Ikone der 1990er Jahre
Nico Santos verrät: Sein Vater ist der "Melitta-Mann"
Österreichische Gründer:innen im Rampenlicht
Folge 8 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei