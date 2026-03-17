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Gewinne 3 Freifahrten bei Monza-Kartracing in Wien

Aktualisiert:

Adrenalin, Geschwindigkeit und echte Racing-Vibes – seid ihr bereit?

Bild: Funke Foto Services

Bereit für Adrenalin?

Gemeinsam mit Monza Kart schicken wir euch auf die Überholspur! Auf der größten Indoor-Kartbahn Wiens düst ihr mit High-Tech-Elektrokarts über eine zweistöckige Strecke – schnell, modern und absolut actiongeladen.

Es gibt insgesamt 60 Freikarten im Wert von je 25 € zu gewinnen.

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So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 18.04.2026

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Zum Gewinnspiel:

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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