"Tagesschau"-Programmänderung: Alle Neuerungen bei der ARD in den nächsten Wochen

Das Erste krempelt das Programm um. Diesmal trifft es ein echtes Urgestein: Die "Tagesschau" verschwindet für mehrere Wochen aus dem Nachmittag. Was stattdessen kommt.

In den kommenden Wochen fällt die "Tagesschau" im Nachmittags-Slot vorerst aus. Statt der gewohnten zehnminütigen Ausgabe um 16 Uhr gibt es bis Mitte Dezember eine verlängerte Version des Boulevard-Magazins "Brisant".

Wann kehrt die "Tagesschau" zurück?

Wer am Nachmittag regelmäßig einschaltet, um sich über die wichtigsten Ereignisse des Tages zu informieren, muss sich auf eine Änderung einstellen. Bereits seit Montag, 4. November 2025, ertönt um Punkt 16 Uhr kein "Tagesschau"-Jingle mehr.

Nach Angaben der ARD gilt diese Änderung zunächst bis einschließlich Donnerstag, 11. Dezember. Offiziell hat sich der Sender bislang jedoch nicht zu den Gründen dieser Entscheidung geäußert. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Testlauf, um das Nachmittagsprogramm zu optimieren.

In den vergangenen Monaten hatte der Sender bereits mehrfach an seinen Sendeplänen geschraubt, um die Quoten in den Nachmittagsstunden zu stabilisieren. Bereits Mitte Oktober war das Quizformat "Gefragt - Gejagt" von 18 Uhr auf 17:10 Uhr vorverlegt worden, während "Brisant" zeitweise auf 16:10 Uhr gerutscht war. Nun darf das Magazin vorübergehend sogar den 16-Uhr-Sendeplatz übernehmen.