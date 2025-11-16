Slalom-Auftakt der Damen Das volle "FIS-Ski-Weltcup" - Paket der Damen im kostenlosen Livestream! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Sophia S. Alle Augen auf den ersten Durchgang in Levi. Bild: Stock.Adobe.com

Der Winter ruft und mit ihm der traditionelle Slalom-Auftakt der Damen im finnischen Levi. Am Samstag, 15. November 2025, steigt der erste große Technik-Showdown der neuen Weltcup-Saison. Frühaufsteher und Ski-Fans können sich auf einen sportlichen Vormittag freuen. Erfahre hier, wo und wann du die Live-Übertragung des 1. Durchgangs ansehen kannst.

Bühne frei für die Slalom-Königinnen Im finnischen Norden hat sich Levi längst als Fixpunkt im Rennkalender etabliert, und sorgt jedes Jahr für eine einzigartige Stimmung: glitzernder Pulverschnee, frostige Temperaturen und die legendären Rentiere, die traditionell an die Siegerinnen vergeben werden. Die Anforderungen an die Athletinnen sind klar: Präzision, Mut und perfekte Technik. Der kompakte aber selektive Hang verzeiht keinen Fehler. Übrigens: Die ÖSV-Slalom-Damen, angeführt von Katharina Liensberger, die 2024 in Levi den 2. Platz holte, wollen gleich zum Start ein Ausrufezeichen setzen. Vorjahressiegerin und Slalom-Königin Mikaela Shiffrin will ihren Rekord ausbauen und den 102. Weltcup-Sieg feiern. 64 Weltcup-Siege davon gelangen ihr in ihrer Paradedisziplin Slalom.

Wann und wo kannst du live dabei sein? Die Live-Übertragung startet ab 9:55 Uhr im ORF 1 -Livestream auf Joyn. Der erste Durchgang beginnt dann pünktlich um 10:00 Uhr. Nach dem ersten Durchgang geht es Schlag auf Schlag weiter: Die Vorberichterstattung zum zweiten Durchgang startet um 12:55 Uhr, bevor um 13:00 Uhr die Entscheidung im Levi-Slalom fällt.

So sieht dein Levi-Samstag aus Datum: Samstag, 15. November 2025

Ort: Levi, Finnland

1. Durchgang: Start 10:00 Uhr (Live ab 9:45 Uhr im ORF 1 -Livestream auf Joyn)

2. Durchgang: Start 13:00 Uhr (Vorberichterstattung ab 12:45 Uhr im ORF 1 -Livestream auf Joyn)

Der Startschuss in die Slalom-Saison ist damit gesetzt. Wer holt sich das erste Rentier? Wer überrascht? Und wer setzt ein frühes Ausrufezeichen im Kampf um die Slalomkugel?

Am 15. November wissen wir mehr – Levi wartet!

