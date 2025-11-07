"Path to Glory" Fünf Kämpfer, fünf Geschichten, eine Leidenschaft: MMA Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sophia S. Beim 3. XCC in der Steffl Arena messen sich am 8. November 2025 die besten MMA-Kämpfer des Jahres. Bild: RS Sports & Entertainment GmbH

Morgen, 8. November, steigt in der Steffl Arena das MMA-Event des Jahres "Path to Glory". Hinter jedem Kämpfer im Cage steckt mehr als nur Muskelkraft und Technik, es sind Persönlichkeiten mit Geschichten, Zielen und Träumen. Vom "Bauernbua" aus dem Innviertel bis zum jüngsten Studenten Österreichs mit Schnurrbart. Wir stellen euch fünf Athleten vor, die zeigen, wie unterschiedlich der Weg in den Kampfsport sein kann, der sie alle mit einem verbindet: Der absoluten Leidenschaft für MMA.

Mathias Prehofer – "Son of Mars" Mit gerade einmal 27 Jahren, 1,70 Meter Körpergröße und 66 Kilo Kampfgewicht zählt "Son of Mars" wohl zu den ungewöhnlichsten MMA-Kämpfern. Mit 14 Jahren begann er Tae Kwon Do, damals, um abzunehmen. Heute kämpft er in der Federgewichtsklasse und steht sinnbildlich dafür, was der Wille bewirken kann. Beruflich arbeitet Mathias als Bürokraft, in seiner Freizeit spielt er gern Schach oder geht jagen, ein spannender Kontrast zu MMA. Auf die Frage, was ihn besonders macht, antwortet er: "Der Schnurrbart, und ich war jüngster Student Österreichs, vielleicht bin ich autistisch?" Seine Motivation zum Kampfsport liegt in den Kindheitstagen: "Mein Vater hat mir griechische Mythologie und Heldensagen vorgelesen. Vielleicht hat mich das motiviert?" Seine MMA-Karriere begann anders als üblich: Mathias nahm versehentlich (anstatt eines "normalen Kampfs") einen Profikampf an. Er erfuhr erst 30 Minuten vor dem Kampf, dass er somit statt 3×3 Minuten ganze 3×5 Minuten zu bestreiten hatte. Er verlor klar, doch bereut hat er nichts, immerhin führt er diese Karriere bis heute noch fort. Das mutigste Kapitel seines Lebens? Sein Studium aufzugeben, um MMA-Profi zu werden.

Darko Banovi – "Facesmasher" Darko Banovi, Kampfname "Facesmasher", 34 Jahre alt, misst 1,68 Meter und kämpft im Bantamgewicht mit rund 62 Kilo. Der gebürtige Sarajlija lebt heute für den Sport: Als Kämpfer im Hauptkampf des Abends gegen "Lion Kid" und als engagierter MMA-Headcoach. Disziplin ist für ihn mehr als nur ein Wort, sie prägt seinen Alltag und seinen Charakter. Bereits mit sieben begann er mit Judo, heute möchte er Jugendlichen ein Vorbild sein, im Gym wie auch im Leben. Wenn er nicht trainiert, verbringt Darko Zeit mit seiner Familie oder spielt Klavier. Auf die Frage nach seinem mutigsten Moment meint er: "Als ehemaliger Raucher in den Cage zu steigen. Nach dem Fight hab ich sofort aufgehört haha!"

Dominic Schober – "Thedom" Der gebürtige Innviertler Dominic Schober, Kampfname "Thedom", ist 34 Jahre alt, 1,80 Meter groß und bringt 84 Kilo auf die Waage. Der Wahlwiener bezeichnet sich selbst als "original Innviertler Bauernbua" – bodenständig, ehrgeizig und zielstrebig. Beruflich ist er Vollzeitkämpfer, mit Herz und Hingabe. Seit seinem 18. Lebensjahr steht Kampfsport im Mittelpunkt seines Lebens und ist seine große Leidenschaft, "Unterm Strich kann man sagen MMA hat mich gerettet und einen besseren Menschen aus mir gemacht." Er kämpft für seine eigene Freiheit und um sich ein besseres Leben zu schaffen.

Daniel Cikarevic – "The Knee" Daniel Cikarevic, Kampfname "The Knee", ist 33 Jahre alt, 1,87 Meter groß und kämpft in der Gewichtsklasse 77 - 81 Kilo. Normalerweise arbeitet er als Magazineur im Lebensmittelbereich in Floridsdorf.

Was ihn auszeichnet, ist sein Ehrgeiz, ganz gleich in welcher Sportart. "Ich verstehe einfach nicht diesen Ausdruck 'ist ja nur ein Spiel'. Bei mir geht’s immer ums Gewinnen!", sagt er mit einem Lächeln. Im MMA findet Daniel seine Leidenschaft: die Kombination aus Kraft, Technik und Durchhaltevermögen fasziniert ihn. Doch er kämpft nicht nur für sich selbst, sondern auch für seinen Sohn, der stolz auf seinen Vater sein soll. Gemeinsam mit seiner Frau, einer erfolgreichen Kickboxerin, bildet er ein echtes "Power-Kampfsport-Couple". Seine eigene Kampfsportreise begann mit 17 Jahren im Kickboxen, der Startschuss einer konsequenten Laufbahn im Kampfsport. Und obwohl Daniel im Cage als kompromissloser Gegner gilt, gibt er zu: "Spinnen sind mir nicht ganz geheuer."

Shkodran Veseli – "Albanian Warrior" Shkodran Veseli, Kampfname "Albanian Warrior", ist 34 Jahre alt, 1,82 Meter groß und bringt 81 Kilo auf die Waage. Der gebürtige Kosovare lebt heute in Zürich und ist hauptberuflich selbstständig in der Haushaltsgerätebranche tätig.

Seit über 20 Jahren steht er im Ring, mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft. Für Shkodran bedeutet kämpfen weit mehr als nur Sport: Es stärkt ihn mental und lässt ihn sich lebendig fühlen. Abseits des Trainings verbringt er am liebsten Zeit mit seiner Familie oder ist in den Bergen unterwegs. Das Mutigste, was er je getan hat? "Mich selbstständig zu machen", sagt er. "Denn auch das verlangt Disziplin, Zeit. Das ist auch jeden Tag ein Kampf." Und wenn es um Ängste geht, zeigt er Humor: "Wenn es ums Private geht, ich bin da noch Oldschool. Meine größte Sorge ist, dass uns irgendwann die KI einholt und uns die Roboter angreifen!" (grins)

Talente, Prospects und Legenden Österreichs steigen in den Käfig, um sich ihren Platz im Rampenlicht zu sichern. Bild: RS Sports & Entertainment GmbH