Mehr als nur ein Spiel Letzte Chance ergriffen: Österreich fährt zur WM 2026 Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Luna B. Konrad Laimer, Alexander Prass, Christoph Baumgartner und David Alaba nach der Niederlage gegen Rumänien. Diesmal konnten sie gegen Bosnien-Herzegowina überzeugen. Bild: GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Es war ein Spiel voller Spannung und Emotionen – bis zur 77. Minute zitterten die österreichischen Fußballfans mit ihrem Team mit, waren sie doch dank einem bosnischen Treffer im Rückstand. Dann kam der Moment der Erlösung: Michael Gregoritsch erzielte den ersehnten Ausgleichstreffer zum 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion. Dieses Unentschieden reichte, um Österreich erstmals seit 1998 wieder zurück zur Fußball-Weltmeisterschaft zu bringen.

Es wurde Geschichte geschrieben Vor ausverkaufter Kulisse im Wiener Ernst-Happel-Stadion kämpfte die Elf von Erfolgs-Trainer Ralf Rangnick gegen Bosnien-Herzegowina verbissen um den entscheidenden Punkt. Früh geriet das ÖFB-Team durch ein Tor von Haris Tabakovic (12.) in Rückstand. Österreichische Fans - zwischen Nervosität und Hoffnung - fanden sich in einem wahren Fußballkrimi wieder. Doch nach zähem Ringen und einem aberkannten Treffer erlöste Michael Gregoritsch in der 77. Minute ein ganzes Land mit seinem Ausgleich – und löste mit einem 1:1 das Ticket für die WM 2026 in Nordamerika. Die Spieler und Trainer lagen sich nach dem Abpfiff in den Armen, draußen jubelten Zehntausende.

Keine Grenzen der Emotionen Mit dem Gruppensieg nach zuvor 18 Punkten durch harte Qualifikationsmonate fährt Rot-Weiß-Rot erstmals seit 1998 wieder zu einer Endrunde. Die emotionale Erlösung und Euphorie ist greifbar: Ein Land feiert die Rückkehr auf die große Weltbühne, das Warten hat ein Ende und die Freude kennt keine Grenzen – auf den Straßen und in den Wohnzimmern. Mit Teamgeist, Mut, viel Leidenschaft und Herz hat die Rangnick-Truppe Geschichte geschrieben. Jetzt blickt ganz Österreich gespannt auf die Auslosung der WM-Gruppen und träumt schon von den unbegrenzten Möglichkeiten in den USA, Kanada und Mexiko.