Mehr als nur ein Viertelfinale Wo du den Davis-Cup-Showdown - Italien vs. Österreich – live streamen kannst Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Sophia S. Hohe Erwartungen und große Spannung beim Davis-Cup-Spiel Italien vs. Österreich. Bild: Moises Alex / Unsplash

Österreich schreibt am Mittwoch, dem 19. November, Geschichte: Zum ersten Mal seit 13 Jahren steht das ÖTV-Team wieder im Viertelfinale des Davis-Cups und trifft um 15:50 Uhr auf niemand Geringeren als den Titelverteidiger Italien. Sei dabei im ORF 1 - Livestream auf Joyn.

Das Duell in Bologna Der Schauplatz könnte emotionaler kaum sein: Bologna, heiße Kulisse, volle Ränge! Der letzte große Coup liegt 35 Jahre zurück, ein legendärer 5:0-Erfolg gegen Italien. Genau diese Geschichte schwingt heute mit. Italien muss ausgerechnet in diesem wichtigen Moment auf seine Stars Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verzichten. Für Österreich könnte das der Moment sein, der in die Tennis-Geschichte eingeht. "Ein Traumtag in Italien" genau so wird der Tag im Umfeld des Teams schon jetzt genannt.

Mehr Davis Cup geht nicht Ab 15:50 Uhr steigt der ORF 1 - Livestream auf Joyn voll in das Geschehen ein und mit von der Partie sind: Oliver Polzer & Alexander Peya am Kommentatorenpult Lukas Schweighofer liefert die heißesten Infos direkt aus Bologna

Österreichs Aufstellung: Fünf Spieler, ein Ziel Österreich tritt mit einer starken Mannschaft an: Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Alexander Erler und Lucas Miedler bilden das Davis-Cup-Team, angeführt von Kapitän Jürgen Melzer.

Die Aufstellung der Einzel wird am Spieltag bekannt gegeben, während im Doppel das starke Duo Erler/Miedler gesetzt ist.

Fazit: Einschalten ist Pflicht! Wenn Österreich im Davis Cup um den Einzug ins Halbfinale kämpft, will man live dabei sein.

Also: Mittwoch, 19. November, 15:50 Uhr im ORF 1 - Livestream auf Joyn einschalten und mitfiebern. Es ist jene Art von Sporttag, an den man sich lange erinnern möchte.