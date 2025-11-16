Frostiger Fahrplan Der Slalom-Winter hat gestartet – alles zum Auftakt der Saison in Levi! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Sophia S. Der erste Slalom der Saison gibt den Ton für die kommenden Monate an. Bild: iStock / adege

Wenn in Levi der Startschuss für den ersten Slalom der Herren fällt, beginnt für viele Ski-Fans die neue Weltcup-Saison. Am Sonntag, dem 16. November 2025, steht der traditionelle Auftakt im hohen Norden auf dem Programm – ein Rennklassiker, der nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch einzigartig ist. Was du über das Rennen wissen musst, erfährst du hier.

Warum Levi so besonders ist Der Herren-Slalom von Levi ist seit Jahren das erste große Slalomrennen der Weltcup-Saison. Die Athleten treffen hier auf die berüchtigte "Levi Black", eine Piste in Lappland, die zu den anspruchsvollsten im gesamten Weltcup gehört. Nahe dem Polarkreis gelegen, verlangt die Piste den Läufern alles ab: knackige Minusgrade, eisige Spurrillen, und eine variantenreiche Linienführung, die nur mit absoluter Präzision zu meistern ist. Dass Levi oft unter Kunstlicht ausgetragen wird und von einer tiefblauen Winterkulisse umrahmt ist, verleiht dem Event einen unverwechselbaren Charakter.

Zeitplan & Übertragung Für Fans, die richtig eintauchen wollen, beginnt der Tag schon kurz vor dem Rennstart. Die Live-Übertragung startet ab 9:55 Uhr im ORF 1 -Livestream auf Joyn mit Analysen, Hintergrundberichten und Interviews. Der erste Durchgang beginnt um 10:00 Uhr. Dann geht es auch schon weiter: Die Vorberichterstattung zum zweiten Durchgang startet um 12:55 Uhr, bevor um 13:00 Uhr die Entscheidung im Levi-Slalom fällt.

Wer sind die Favoriten? Der Saisonauftakt ist traditionell schwer vorherzusagen. Viele Top-Athleten kommen aus dem Sommertraining, ohne echte Rennvergleichsdaten zu haben. Dennoch kristallisieren sich einige Namen heraus: Marco Schwarz (AUT) – nach starken Vorjahren einer der Topkandidaten

Marco Odermatt (SUI) – Weltcup-Gesamtsieger und Allround-Maschine

Atle Lie McGrath (NOR) – technisch brillant, immer für Podestplätze gut

Henrik Kristoffersen (NOR) – erfahren, ehrgeizig, slalomspezifisch brandgefährlich

Timon Haugan (NOR) – explosiver Stil, bestens für Levi geeignet

Linus Straßer (GER) – einer der konstantesten Slalomfahrer der letzten Jahre

