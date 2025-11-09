Ihr platzt der Kragen "Bullshit": Lena Gercke übt deutliche Kritik an Influencerin Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Franziska Hursach Lena Gercke folgen auf Instagram über drei Millionen Menschen. Bild: picture alliance / SVEN SIMON

Lena Gercke hat genug. Auf Instagram teilt das Model ein Video, in dem es ordentlich Dampf ablässt und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. Der Grund: Eine Influencer-Kollegin bewirbt ein neues Produkt, das die Mutter völlig fassungslos macht.

Lena Gercke ist sonst nicht dafür bekannt, öffentlich auszuteilen - doch diesmal reißt ihr der Geduldsfaden. Auf ihrem Instagram-Account @lenagercke machte die 37-Jährige ihrem Ärger Luft und reagierte mit deutlichen Worten auf einen Beauty-Trend, der sie entsetzt zurückließ.

In Folge 8 aus Staffel 20 war Lena Gercke als Gastjurorin dabei Hier GNTM-Staffeln kostenlos auf Joyn schauen

Lena Gercke kritisiert Beauty-Produkte für Kinder In einem kurzen Clip, aufgenommen im Auto, erzählt die zweifache Mutter, dass sie am Morgen ein Produkt ihrer Influencer-Kollegin gesehen habe: Gesichtsmasken für Kinder. Für die ehemalige "The Voice of Germany"-Moderatorin ein absolutes No-Go.

Welches Kind auf dieser Welt braucht eine Feuchtigkeitsmaske? Das ist der größte Bullshit, den ich seit Langem gesehen habe. Lena Gercke

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Entertainerin, die mit ihrer eigenen Marke und über drei Millionen Follower:innen selbst fester Teil der Influencer-Welt ist, findet klare Worte: Eltern würden durch solche Produkte unnötig unter Druck gesetzt. Kinder müssten nicht schon früh an "all diese Beauty-Tools" gewöhnt werden.

Hier siehst du Lena Gercke in Action! Videoclip Germany's Next Topmodel Das große Comeback: Ehemalige Sieger:innen laufen beim Jubiläums-Finale! Verfügbar auf Joyn Videoclip • 11:24 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Irgendwo hört der Spaß doch auf" Als Mutter zweier kleiner Töchter weiß sie, wovon sie spricht: "Kinder brauchen das nicht!", betont die 37-Jährige. Wenn die Kleinen trockene Haut hätten, creme man sie mal eben schnell mit einer unparfümierten Creme ein. Doch Gesichtsmasken? Für die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Gewinnern eindeutig zu viel: "Irgendwo hört der Spaß doch auch auf, oder?"

Influencerin zieht klare Grenze in der Beauty-Branche In der Caption zu ihrem Beitrag legt die Moderatorin nach: Es gebe so viele tolle Marken, mit denen man Kinder "total toll fördern, ankleiden, was auch immer" könne - doch die Beauty-Industrie überschreite hier eine Grenze. Produkte wie Feuchtigkeitsmasken für Kinder gingen, so Gercke, "einfach zu weit".

Von 2015 bis 2021 moderierte Lena Gercke "The Voice of Germany" Streame jetzt die Folgen auf Joyn!