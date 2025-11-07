Überraschung für ihre Fans Laura Maria Rypa teilt süße Neuigkeit: Das ist ihr jüngster Familienzuwachs Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Franziska Hursach Laura Maria Rypa teilt ihrer Fangemeinde eine besondere Nachricht mit. Bild: picture alliance / Panama Pictures

Laura Maria Rypa sorgt für Aufsehen im Netz - mit einer Ankündigung, die viele Fans mitten ins Herz trifft. Auf Instagram teilt die Influencerin eine süße Neuigkeit aus ihrem Familienalltag.

Laura Maria Rypa (29) hat ihre Fans mit einer besonders süßen Neuigkeit überrascht: Die Influencerin hat einen neuen Hund! Auf ihrem Instagram-Account @lauramaria.rpa teilte sie ein emotionales Reel, in dem sie ihren tierischen Neuzugang vorstellt - und dabei liebevoll mit all ihren mittlerweile fünf Fellnasen kuschelt. Unter das Video schrieb sie: "Ich hab da was, das ich euch endlich erzählen will…"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Überraschung: Laura Maria Rypa zeigt neues Familienmitglied Die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) sorgte mit dem Post für Begeisterung bei ihren Follower:innen - schließlich gehört ihre kleine Hunderasselbande längst fest zur Familie.

Erlebe Laura Maria Rypa als Reporterin bei "Crash Games" Hier geht's zur neuen Staffel - kostenlos auf Joyn!

Doch der Alltag der "Crash Games"-Reporterin ist nicht nur von Freude geprägt, sondern auch von Organisationstalent. Einige Fans fragten sich unter dem Beitrag, wie sie mit zwei Kleinkindern und fünf Hunden alles schafft. Ihre Antwort darauf war ehrlich und bestimmt:

Für manche wäre das vielleicht verrückt - für mich nicht. Ich krieg's hin! Laura Maria Rypa

Sie erklärte außerdem, dass ihre Tiere ihr Ruhe und Kraft geben: "Meine Hunde haben ein wundervolles Leben - und das ist alles, was zählt."

Showdown bei "Crash Games": Wer holt den Sieg? Ganze Folge Crash Games - Bruchlandung der Realitystars Finale: Krasser, härter, dreckiger Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.10.2025 • 56 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Emotionales Wiedersehen: Laura Maria holt Hunde nach Trennung von Pietro zurück Übrigens: Ihre Vierbeiner leben erst seit Kurzem wieder bei ihr. Nach der Trennung von Pietro mussten die Hunde eine Zeit lang bei einem Hundetrainer unterkommen, da es die damalige Wohnsituation nicht anders zuließ.

Umso bewegender war der Moment des Wiedersehens. In einem weiteren Instagram-Video schrieb die 29-Jährige erleichtert: "Heute war endlich der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Die erste Nacht im neuen Zuhause… für mich, für die Kinder und auch für die Hunde."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen